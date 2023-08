L’iPhone 14 Plus bénéficie d’une réduction de plus de 260 euros sur son prix sur Amazon.

Un des meilleurs appareils mobiles du marché peut être à vous à son prix historiquement bas.

L’iPhone 14 Plus est réduit de 264 euros sur Amazon

Tous ceux d’entre nous qui n’ont pas de téléphone Apple ont parfois été tentés par l’un des différents modèles d’iPhone actuellement disponibles sur le marché, mais à la fin il y a toujours quelque chose qui constitue une grande barrière à l’entrée, c’est-à-dire leur prix élevé, surtout si vous recherchez l’un des appareils les plus récents de la société. Actuellement, sur Amazon, vous avez la possibilité d’obtenir l’iPhone 14 à son prix historiquement bas.

Plus précisément, nous parlons de l’iPhone 14 Plus, celui de 128 Go et de couleur mauve, qui bénéficie actuellement d’une réduction de 23% sur Amazon, ce qui fait que son prix baisse de plus de 260 euros et nous offre une offre très intéressante et attrayante pour ceux qui recherchent un nouveau terminal. En général, cet iPhone 14 Plus a un prix de 1 161,60 euros sur son site officiel, ce qui rend cette remise sur Amazon encore plus intéressante.

iPhone 14 Plus (128 Go) – Malva

Pour moins de 900 euros, vous pouvez obtenir cet iPhone 14 Plus sur Amazon

La remise sur l’iPhone 14 Plus sur Amazon, où vous pouvez voir que ce produit a une évaluation générale de 4,6 étoiles, est de 23% et vous permet d’économiser 264 euros sur votre achat dans le store mentionné. Autrement dit, son prix sur Amazon est généralement de 1 159 euros et maintenant, l’iPhone 14 Plus est réduit à 895 euros, ce qui est sans aucun doute un prix un peu plus abordable, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’un modèle de téléphone très demandé, comme tout ce qui concerne Apple. De plus, vous serez ravi de savoir que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier d’une livraison rapide et gratuite.

Cet iPhone 14 Plus avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM est l’un des meilleurs appareils mobiles sur le marché aujourd’hui, et il est équipé de la puce A15 Bionic. Ce smartphone dispose également d’iOS 16 comme système d’exploitation, bien qu’il soit également possible de le mettre à jour vers iOS 17. De plus, son écran est un affichage Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces de taille et il est compatible avec Dolby Vision et HDR10, ce qui améliore la qualité de l’image et le contraste.

Le téléphone de Cupertino est également résistant à l’eau, en plus d’être doté de Dolby Atmos, de la connectivité 5G et de la double SIM. L’une de ses grandes valeurs est également sa batterie, qui permet à cet iPhone 14 Plus de durer toute la journée pour notre plaisir pendant son utilisation. De plus, ce téléphone est équipé d’une double caméra arrière de 12 mégapixels et d’une caméra frontale également de 12 mégapixels.

iPhone 14 Plus (128 Go) – Malva

Cela dit, il suffit de rappeler que vous pouvez obtenir cet iPhone 14 Plus au prix de 895 euros sur Amazon, grâce à sa réduction actuelle qui vous permet d’économiser jusqu’à 264 euros sur votre achat et de le recevoir avec une livraison gratuite.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :