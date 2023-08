C’est officiel : les abonnés YouTube Premium peuvent désormais regarder des vidéos de meilleure qualité

YouTube a annoncé une nouvelle qualité pour les abonnés à YouTube Premium, qui profiteront d’un mode « spécial » en 1080p.

Nouvelle qualité pour les abonnés de YouTube Premium

YouTube continue d’essayer de vous faire vous abonner à Premium, quoi qu’il en soit. Le mois dernier, nous annoncions que le géant de la vidéo appartenant à Google allait créer une qualité FHD améliorée afin que son service payant attire plus d’abonnés. Le mois dernier déjà, il a introduit 5 nouvelles fonctionnalités avec lesquelles il espérait y parvenir.

Eh bien, comme nous le rapporte The Verge, ce mode Full HD amélioré est désormais disponible pour tous les utilisateurs de YouTube Premium sur la version de bureau. Il semble que cette fonctionnalité soit également disponible sur la version pour les téléviseurs intelligents.

1080p HD Premium pour tous les abonnés

Il est vrai que je ne connais pas beaucoup de gens qui paient pour YouTube Premium, mais je suis moi-même un abonné du service et, pour moi, cela vaut vraiment le coup. Je consomme énormément de contenu sur cette plateforme et il y a certains albums ou chansons que je ne trouve pas sur Spotify ou Apple Music et que je peux seulement trouver là-bas.

Cela dit, je suis allé vérifier si j’avais déjà activé la nouvelle qualité et oui, elle est déjà disponible pour les abonnés espagnols de YouTube Premium. Nous supposons qu’elle sera également disponible en Amérique latine dès maintenant. Si vous n’êtes pas abonné Premium et que vous cliquez sur la fonctionnalité, YouTube vous amènera à un écran pour vous abonner.

Le mode en 1080p sans améliorations est toujours disponible pour les utilisateurs non payants. Selon YouTube, le mode 1080p HD Premium offre des images plus claires et plus définies que le mode 1080p standard, en particulier pour les vidéos avec beaucoup de détails et de mouvements.

J’ai pu tester brièvement ce mode amélioré et oui, on remarque quelque chose (ou peut-être que ce sont mes yeux qui l’ont voulu), mais il ne semble pas que cela va être une caractéristique déterminante pour s’abonner ou non, du moins dans un avenir proche.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :