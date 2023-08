Un des téléphones Xiaomi les moins chers de cette année reçoit enfin la mise à jour vers Android 13

Xiaomi est sur le point de lancer la mise à jour vers Android 13 pour l’un de ses smartphones milieu de gamme les plus abordables de ces dernières années. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Android 13 arrive sur le Redmi Note 12 Pro 4G.

En avril dernier, Xiaomi a présenté le Redmi Note 12 Pro 4G, qui n’est rien d’autre qu’un Redmi Note 10 Pro avec une robe légèrement plus élégante. Quoi qu’il en soit, ce téléphone est parmi les plus abordables du fabricant chinois, qui offre néanmoins suffisamment de puissance sous le capot pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent un bon, beau et abordable smartphone milieu de gamme.

Le terminal a été lancé avec MIUI 13 et Android 11 à l’intérieur, mais a ensuite reçu MIUI 14 et Android 12. Il semble que ce téléphone commence enfin à recevoir Android 13, qui fonctionnera aux côtés de MIUI 14, comme le rapporte Gizmochina. Il est surprenant de voir ce que le fabricant a accompli en quelques mois, car il a livré deux mises à jour pour un terminal qui est arrivé sur le marché très désuet.

La mise à jour arrivera bientôt à tous les utilisateurs

Selon le média, pour le moment, seuls les utilisateurs inscrits sur Mi Pilot ont accès à la ROM Android 13 pour le Redmi Note 12 Pro 4G, mais elle devrait bientôt être disponible pour tous les utilisateurs. Une question de jours, comme l’indique le rapport.

En plus de la nouvelle version d’Android, le patch de sécurité de juillet 2023 est également inclus. Par ailleurs, il ne semble pas y avoir beaucoup d’autres changements importants à mentionner. Comme toujours, la mise à jour arrivera via OTA. Cependant, si vous possédez l’un de ces terminaux, vous pouvez toujours vérifier dans les paramètres du téléphone s’il est déjà disponible.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce téléphone est un Redmi Note 10 Pro remanié avec quelques améliorations sous le capot. Parmi celles-ci, on trouve la prise en charge de la charge rapide 67 W et un écran avec des capacités de Dolby Vision, bien que la batterie soit légèrement réduite par rapport à la version originale (5 000 mAh contre 5 020 mAh de l’ancien, rien de notable ou particulièrement perceptible).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :