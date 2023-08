Récupérez vos précieuses données avec le logiciel Stellar Data Recovery

La description

Facile à utiliser, avec une interface utilisateur propre et logique. Analyse rapide des fichiers perdus. Permet de prévisualiser les fichiers.

Les analyses approfondies prennent beaucoup de temps, avec des avantages quelque peu limités.

Stellar Data Recovery est une application logicielle qui permet aux utilisateurs de récupérer des données perdues ou supprimées à partir de divers périphériques de stockage, tels que des disques durs, des clés USB et des cartes mémoire. Le logiciel est disponible pour les plateformes Windows et Mac.

Stellar Data Recovery : Une revue complète

Fonctionnalités et avantages

Stellar Data Recovery offre une large gamme de fonctionnalités et d’avantages, notamment :

Prise en charge de tous les principaux formats de fichiers, y compris les documents, les images, les vidéos et les fichiers audio.

Capacité à récupérer des données à partir de disques formatés, corrompus ou endommagés.

Fonctionnalités de recherche avancées pour aider les utilisateurs à trouver des fichiers ou des dossiers spécifiques.

Interface simple et conviviale.

Version d’essai gratuite disponible.

En plus des fonctionnalités et avantages mentionnés ci-dessus, Stellar Data Recovery offre également un certain nombre d’autres fonctionnalités, telles que :

La possibilité de prévisualiser les fichiers récupérés avant de les sauvegarder.

La possibilité de sauvegarder les fichiers récupérés dans différents emplacements, y compris des disques externes, un stockage cloud et des e-mails.

Comment ça marche ?

Stellar Data Recovery utilise différentes méthodes pour récupérer des données perdues ou supprimées. Ces méthodes comprennent :

Numérisation du disque pour les fichiers et dossiers supprimés.

Récupération de données à partir de disques formatés.

Presque tous les types de fichiers peuvent être récupérés.

Performance

Dans nos tests, Stellar Data Recovery s’est bien comporté. Nous avons pu récupérer tous les fichiers que nous avions intentionnellement supprimés, ainsi qu’un nombre important de fichiers perdus en raison de la corruption ou du formatage. Le logiciel était également rapide, les analyses ne prenant que quelques minutes pour se terminer.

Comment utiliser l’application

1. Sélectionnez le type de données que vous souhaitez récupérer et cliquez sur « Suivant ».

2. Sélectionnez l’emplacement du dossier ou du volume du disque et cliquez sur « Analyser ».

3. Sélectionnez les fichiers après l’analyse et cliquez sur « Récupérer » pour sauvegarder les données récupérées.





Tarification

Stellar Data Recovery est disponible en trois plans tarifaires :

Gratuit : Ce plan permet aux utilisateurs de récupérer jusqu’à 1 Go de données.

Standard : Ce plan coûte 59,99 $ et permet de récupérer des données perdues, supprimées ou formatées, y compris à partir de disques durs formatés. Il prend en charge divers supports de stockage tels que les disques durs, les clés USB et les lecteurs flash, et se spécialise dans la récupération de photos à partir d'appareils photo numériques et de cartes SD. Il gère la récupération de données sur lecteur chiffré avec BitLocker, récupère divers types de fichiers, y compris les e-mails, et utilise une analyse approfondie pour atteindre un taux de récupération réussi pouvant atteindre 100 %.

Professionnel : Ce plan coûte 89,99 $ et offre, en plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, une gamme de fonctionnalités supplémentaires, notamment la récupération de données à partir de partitions perdues ou inaccessibles, la récupération d'informations à partir de systèmes inamovibles ou accidentés, la création d'images de disque pour la récupération de données, la restauration de données à partir de disques durs RAW et la sauvegarde de données à partir de CD et de DVD endommagés.

Ce plan coûte 89,99 $ et offre, en plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, une gamme de fonctionnalités supplémentaires, notamment la récupération de données à partir de partitions perdues ou inaccessibles, la récupération d’informations à partir de systèmes inamovibles ou accidentés, la création d’images de disque pour la récupération de données, la restauration de données à partir de disques durs RAW et la sauvegarde de données à partir de CD et de DVD endommagés. Premium : Ce plan coûte 99,99 $ et permet de restaurer des fichiers vidéo corrompus tels que MOV, MP4, etc., en offrant une réparation en un clic pour plusieurs fichiers. En même temps, la fonction de réparation de photos corrige efficacement les fichiers image corrompus tels que JPEG et CR2, et récupère également les miniatures d’image à partir de photos gravement endommagées.

Impression générale

Dans l’ensemble, nous avons été impressionnés par Stellar Data Recovery. Le logiciel est facile à utiliser, efficace et abordable. Nous le recommandons à toute personne ayant besoin de récupérer des données perdues ou supprimées.

Conclusion

Stellar Data Recovery est un outil puissant et polyvalent de récupération de données qui peut aider les utilisateurs à récupérer des données perdues ou supprimées à partir de divers périphériques de stockage. Le logiciel est facile à utiliser et efficace, et offre un certain nombre de fonctionnalités qui en font un outil précieux pour toute personne ayant besoin de récupérer des données perdues.

Mises à jour

Stellar Data Recovery est constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. La dernière version du logiciel, publiée en 2023, comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, telles que :

Prise en charge des derniers formats de fichiers.

Amélioration des capacités de recherche.

Vitesse d’analyse plus rapide.

Nouveaux algorithmes de récupération.

Verdict

Nous recommandons vivement Stellar Data Recovery à toute personne ayant besoin de récupérer des données perdues ou supprimées. Le logiciel est facile à utiliser, très efficace et abordable. C’est un outil précieux pour toute personne qui souhaite restaurer ses données.

