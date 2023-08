Cette bête Xiaomi chute en piqué : elle est à toi avec une remise de 208 euros

Tu ne manqueras de rien avec le smartphone Xiaomi, ses caractéristiques techniques sont tout simplement géniales.

Le dos du Xiaomi 12T.

Le Xiaomi 12T 5G, une véritable prouesse que j’ai recommandée à de nombreuses reprises, atteint un nouveau minimum sur Amazon. Vous pouvez acheter la version la plus puissante du terminal chinois avec une remise de 208 euros, que demander de plus ? Les 8 Go de RAM et les 256 Go de stockage qui l’accompagnent vous permettront de profiter sans soucis.

Pour que vous ayez le contexte, nous parlons d’un smartphone qui était initialement vendu près de 650 euros, l’une des meilleures sorties de Xiaomi de l’année dernière. Bien qu’il bénéficie d’une remise de 100 euros sur le site officiel de la marque chinoise, le prix sur Amazon est le meilleur. Il ne laisse rien à désirer, c’est un téléphone mobile complet avec lequel même les utilisateurs les plus exigeants seront satisfaits. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Xiaomi 12T.

Achetez le smartphone Xiaomi au meilleur prix

Une diagonale d’environ 6,7 pouces qui vous accrochera, un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui se traduit par une fluidité extrême et la technologie AMOLED, qui offre des couleurs vives. Cet écran ne vous laissera pas indifférent, il est de très haute qualité. Vous profiterez de vos films et séries préférés comme vous ne l’avez jamais fait.

MediaTek Dimensity 8100 Max

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED 6,67″, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 120 W

NFC et 5G

Vous n’aurez pas à vous soucier des performances, ce Xiaomi est capable d’accomplir en souplesse toutes les tâches que vous pouvez imaginer. Vous aurez un smartphone pour longtemps, son cerveau est l’un des meilleurs processeurs jamais créés par la société chinoise MediaTek. Le Dimensity 8100 Max est une bête à qui vous pourrez demander le maximum chaque jour.

Le bel arrière abrite 3 caméras avec lesquelles vous ferez ressortir le photographe qui est en vous. Nous avons un appareil photo principal de 108 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Il ne manque absolument rien.

➡️ Voir l’offre Xiaomi 12T (256 Go)

Inutile de chercher plus loin, dans le smartphone Xiaomi, vous trouverez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, c’est une véritable bête avec laquelle vous profiterez au maximum. Affrontez et battez la plupart de ses concurrents pour moins de 450 euros, si cela vous intéresse, c’est un achat sûr.

