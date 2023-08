Apple serait déjà en train de tester les Mac avec le processeur M3 que nous verrions en octobre.

Apple serait en train de tester plusieurs modèles de Mac avec le processeur M3.

Apple serait en train de tester plusieurs modèles de Mac avec le M3

Dans la dernière édition de sa newsletter, Power On, l’analyste Mark Gurman a dit des choses très intéressantes comme la possible date de sortie des nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, ainsi que la date à laquelle Apple les présenterait, soit entre le 12 et le 13 du mois prochain.

Mais en plus de cela, l’analyste de Bloomberg a également confirmé que la société à la pomme croquée testerait les Mac avec le processeur M3 que nous pourrions voir en octobre, parmi lesquels se trouverait un nouveau Mac mini, entre autres modèles.

Apple se prépare déjà à lancer les prochains Mac avec le processeur M3

Dans des rapports antérieurs, Mark Gurman a affirmé qu’Apple lancera de nouveaux Mac avec le processeur M3, parmi lesquels se trouvent : un nouvel MacBook Air de 13 pouces, un nouvel MacBook Pro de 13 pouces, ainsi qu’un iMac de 24 pouces. À seulement deux mois de cet événement, la société aurait commencé à tester davantage de modèles. Si cette dernière fuite est vraie, les Mac avec le M3 qui seraient testés sont les suivants :

MacBook Air de 13 pouces MacBook Air de 15 pouces MacBook Pro de 13 pouces MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec M3 Pro et M3 Max iMac de 24 pouces Mac mini

Si Mark Gurman a raison, la société à la pomme croquée testerait presque toute sa gamme de Mac pour intégrer le processeur M3 à l’intérieur deux mois avant le lancement par Apple. Bien sûr, elle ne les lancera pas tous en octobre, mais c’est un mouvement intéressant compte tenu du peu de temps restant.

Le processeur Apple Silicon M3 s’améliorera considérablement car il sera basé sur un processus de 3 nanomètres, ce qui indique que la distance entre les transistors sur la puce sera réduite. Plus la distance est réduite, meilleures seront les performances et l’efficacité.

Actuellement, il ne reste plus qu’à savoir quels modèles seront lancés cette année, bien sûr, mais aussi la manière dont cela se fera. En ce qui concerne la manière, nous avons deux possibilités : par le biais d’un événement Apple en octobre, comme nous l’avons vu par le passé, ou par le biais de lancements via un communiqué de presse.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :