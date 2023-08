Pour une raison quelconque, Tesla a mis en vente un lit pour chats basé sur le Cybertruck : cela coûte seulement 11 euros.

Les adeptes de Tesla sont très fidèles à la marque, donc le lancement de nouvelles gammes de produits peut sauver l’entreprise.

Tesla ne se consacre plus exclusivement aux voitures

Tesla ne cesse de surprendre. Bien que ses résultats ne soient pas aussi positifs qu’on pourrait s’y attendre et que ses retards dans certains produits très attendus soient constants, il semble qu’ils travaillent également à diversifier leur entreprise et à nous apporter des produits inattendus. Cela n’indique pas qu’ils arrêtent de mettre à jour les fonctionnalités de Tesla ou de résoudre leurs problèmes techniques constants, mais il est vrai qu’ils ont lancé une application à laquelle personne ne s’attendait du tout. Il s’agit d’un lit en carton pour chats.

Le Cybertruck pour chats

Eh bien, Tesla a mis en vente un lit pour chats fortement inspiré de son Cybertruck. Ainsi, les fans de la marque ont découvert qu’un utilisateur de Twitter a partagé une photo du produit, ce qui a rendu beaucoup plus de personnes complètement folles et prêtes à l’acheter.

Lol Tesla has released a Cybertruck multi-functional corrugated cat nest in China for $13. « Cybertruck futuristic shape, semi-open cat nest, embedded with thickened corrugated paper to meet the nature and daily needs of cats. » pic.twitter.com/Q0OALU8k4g — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) Aout 4, 2023

Tesla a lancé un lit pour chats en carton ondulé, multifonctionnel et basé sur le Cybertruck en Chine pour 13 dollars. « avec la forme futuriste du Cybertruck, c’est un lit pour chats semi-ouvert, avec du carton ondulé épais pour les besoins quotidiens des chats.

C’est ainsi que l’a expliqué le fan de Tesla et investisseur SawyerMerritt sur X, le réseau social d’Elon Musk. Cependant, cela ne s’arrête pas là, car un utilisateur chinois a expliqué qu’il l’a et que son chat l’adore. De plus, le prix est vraiment bon marché, seulement 11 euros au taux de change, ce qui indique qu’il est accessible à pratiquement n’importe qui ayant un chat.

Pour le prouver, il a partagé une série de photos sur le réseau social. On peut y voir le lit pour chats de Tesla avec une découpe où il est écrit « Tesla Life » et le chat se reposant tranquillement sur la construction.

À première vue, il semble que les matériaux utilisés soient le papier et le carton, il n’a donc pas l’air excessivement durable. Cependant, c’est un produit dont personne n’imaginait qu’il serait lancé par Tesla. Il semble que Tesla Chine lance un grand nombre de produits qui cherchent à satisfaire les besoins d’un marché où il y a de nombreux fans de la marque désireux d’acheter tout le « merchandising » possible qui est à leur portée.

En tout cas, le produit a enchanté, non seulement là-bas, mais aussi de nombreux fans d’autres parties du monde se sont réunis dans les commentaires de l’article pour affirmer qu’ils en veulent un. De cette manière, le lancement de ce produit en Chine pourrait avoir été un test, une sorte de ballon d’essai, qui permettrait à Tesla d’évaluer quel pourrait être l’impact de lancer d’autres produits en dehors de l’automobile. Cela est dû au fait que la marque a une valeur considérable en elle-même et qu’il y a de nombreux adeptes et fans du monde entier.

Quoi qu’il en soit, il ne coûte que 11 euros au taux de change, donc il est également assez abordable. Il est difficile de dire combien de temps un produit de ces caractéristiques peut durer car ses matériaux sont assez fragiles, mais en tout cas ce type de produits peut aider l’entreprise à améliorer ses revenus et ses bénéfices.



