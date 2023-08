Nouveau Samsung Galaxy F34 5G : batterie immense et écran de 120 Hz pour 200 euros

Le Samsung Galaxy F34 5G est l’un des smartphones les plus abordables de la marque coréenne.

Le Samsung Galaxy F34 5G dans ses deux couleurs disponibles : noir et vert

La famille Galaxy F peut ne pas être la gamme de produits la plus populaire chez Samsung en Occident, mais elle comprend certains des smartphones les plus intéressants que l’on peut trouver dans le catalogue de Samsung aujourd’hui. Récemment, la société a actualisé cette série de produits avec un nouveau modèle : le Samsung Galaxy F34 5G.

Le terminal a été présenté en Inde et on ne sait pas encore s’il arrivera ultérieurement dans d’autres régions du monde. Le Galaxy F34 5G se distingue par le fait d’être un smartphone équipé d’une batterie de grande capacité, ainsi que par l’héritage de certaines caractéristiques propres aux téléphones les plus chers de la marque.

Samsung Galaxy F34 5G, toutes les informations

Samsung Galaxy F34 5G

Caractéristiques Dimensions 161,7 x 77,2 x 8,8

208 grammes Écran Super AMOLED de 6,5 pouces, résolution Full HD+ (1080 x 2340 pixels), taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Processeur Samsung Exynos 1280 RAM 6/8 Go Système d’exploitation One UI 5.1 basé sur Android 13

4 mises à jour du système garanties et 5 ans de mises à jour de sécurité Stockage 128 Go, extensible via microSD jusqu’à 1 To Caméras Arrière :

50 Mpx principal

8 Mpx ultra grand angle

2 Mpx macro

Avant :

13 Mpx Batterie 6000 mAh

Charge rapide 25 W Autres Dual SIM, USB 2.0 Type-C, port jack 3,5 mm Connectivité Bluetooth 5.3, NFC, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80

L’esthétique du Galaxy F34 5G n’est pas révolutionnaire dans le catalogue de la marque. Le terminal est fabriqué en plastique et est disponible en deux couleurs : vert et noir, avec un dos légèrement incurvé aux extrémités, qui abrite le système de triple caméra dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique.

Les deux autres capteurs, de 8 et 2 mégapixels, sont associés à un objectif ultra grand angle et macro respectivement.

À l’avant, nous trouvons un écran Super AMOLED de 6,5 pouces de diagonale, avec une résolution Full HD+, une luminosité maximale pouvant atteindre 1000 nits et protégé par un verre Gorilla Glass 5. Il ne manque pas l’encoche en forme de goutte d’eau, qui abrite la caméra frontale de 13 mégapixels de résolution.

L’écran est complété par un système de haut-parleurs stéréo renforcé par Dolby Atmos. De plus, pour ceux qui préfèrent écouter leur musique préférée avec des écouteurs filaires, il est intéressant de mentionner qu’il y a un port jack 3,5 mm sur le téléphone, ainsi qu’un port USB 2.0 de type C.

Il est équipé du Samsung Exynos 1280, construit sur un processus de gravure de 5 nanomètres et avec 8 cœurs, dont deux cœurs Cortex-A78 capables d’atteindre une fréquence d’horloge de 2,4 GHz. Dans ce cas, il y a 6 ou 8 Go de mémoire RAM et un stockage de 128 Go, extensible via une microSD jusqu’à 1 To de capacité.

Il fonctionne sous Android 13 avec One UI 5.1 par-dessus. Comme la plupart des smartphones Samsung de milieu de gamme, le Galaxy F34 bénéficie de quatre mises à jour du système d’exploitation garanties et d’au moins cinq ans de mises à jour de sécurité.

Tout cela est soutenu par une batterie de grande capacité, qui avec 6000 mAh place le Galaxy F34 parmi les téléphones avec la meilleure autonomie en 2023. La vitesse de charge est limitée à 25 W, et dans ce cas, le chargeur n’est pas inclus dans la boîte avec le téléphone.

Prix du Samsung Galaxy F34 et où l’acheter

Le nouveau smartphone abordable de Samsung est déjà disponible à la vente sur son site officiel pour l’Inde, où il peut être acheté à partir de 18999 roupies, soit environ 208 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :