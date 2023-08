De plus en plus de personnes choisissent les IA comme leurs partenaires : l’idée a déjà des conséquences terribles

Le cinéma l’a déjà imaginé, mais les conséquences réelles sont encore plus préoccupantes.

Les relations interpersonnelles sont toujours très compliquées. Pour beaucoup de personnes, trouver un partenaire est très difficile car elles sont incapables de trouver la personne qui les complète. Avec l’explosion de l’IA dans la création d’images et des IA conversationnelles telles que ChatGPT ou l’IA de Google appelée Bard, il était prévisible que des IA agissant comme si elles étaient nos partenaires apparaissent tôt ou tard. Ce moment est arrivé, et il semble que le boom ait été provoqué par des applications qui agissent comme des petites amies pour les hommes qui achètent ou téléchargent gratuitement ces applications.

Le problème est que ce genre de relations présente d’énormes dangers et suscite de nombreuses préoccupations au niveau social.

Les risques d’une petite amie créée par l’Intelligence Artificielle

Aujourd’hui, il existe de nombreuses applications de ce type, qu’elles soient payantes ou gratuites. Bien qu’il y ait aussi des versions masculines, ce sont généralement des intelligences artificielles qui imitent les femmes car il y a un plus grand marché chez les hommes hétérosexuels. Selon Futurism, cela crée de graves problèmes pour tous ceux qui n’ont jamais eu de relation réelle avec une personne en chair et en os.

Créer un partenaire parfait que vous contrôlez et qui fait tout ce dont vous avez besoin peut être très inquiétant. Étant donné ce que nous savons sur le fait que la violence conjugale est perpétrée par ceux qui pensent pouvoir contrôler les femmes, cela pose vraiment problème – Tara Hunter, directrice de « Full Stop Australia ».

Pour l’instant, l’application la plus célèbre est « Replika », dans laquelle nous pouvons choisir de parler à un homme ou à une femme et commencer à discuter avec le bot. Ainsi, des communautés entières ont été créées sur les réseaux sociaux comme c’est le cas de Reddit r/Replika où les personnes publient leurs conversations avec l’IA et commentent même les stratégies qu’ils ont en tête. Certaines de ces personnes semblent le faire de manière humoristique, mais d’autres semblent être assez enthousiastes et le subreddit compte déjà plus de 70 000 membres.

Les personnes se marient même et célèbrent cela dans cette communauté en recevant les éloges et les félicitations d’autres utilisateurs. Pour l’utilisation que de nombreux utilisateurs font de ce type de chatbot, cela peut être inoffensif, mais il est vrai que cela peut conduire à une tendance à faire croire aux personnes les plus vulnérables et aux jeunes que une relation consiste à ce qu’une personne fasse tout ce qu’ils veulent, jetant ainsi les bases de relations toxiques pouvant conduire à de la violence conjugale et domestique.

Il existe de nombreuses applications similaires, certaines encore plus avancées. « Replika » est apparue à l’origine comme une application qui devait nous cloner pour nous insérer dans le monde virtuel. Ainsi, l’IA serait notre clone essayant de reproduire notre comportement. Cependant, au fil du temps, elle s’est adaptée aux besoins des utilisateurs qui recherchent quelque chose de différent leur permettant d’avoir une relation amoureuse.

Il est donc normal de s’inquiéter de ce type d’intelligences artificielles et du précédent dangereux qu’elles créent lorsque ces chatbots commenceront à être beaucoup plus sophistiqués et permettront une approche plus réaliste de la question.

