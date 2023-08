Nouveau POCO M6 Pro : un candidat à succès avec Snapdragon 4 Gen 2 et appareil photo de 50 Mpx

Petit à petit, POCO continue de gagner des clients.

Le nouveau POCO M6 Pro arrive pour lutter intensément dans la gamme d’entrée des smartphones.

Le nouveau POCO M6 Pro est déjà en vente. POCO est depuis plus de cinq ans une marque connue pour produire des smartphones performants à un prix très abordable. C’est ainsi que Pocophone a été créé il y a cinq ans et, suite à sa popularité évidente, ils ont élargi leur catalogue avec de nouveaux smartphones et des gammes supplémentaires. Eh bien, il est maintenant temps pour le POCO M6 Pro de faire son entrée et de bouleverser le marché de l’entrée de gamme.

Bonne qualité à bas prix

Évidemment, nous ne sommes pas en présence d’un téléphone comparable à la gamme premium, mais le nouveau POCO M6 Pro offre des fonctionnalités et des caractéristiques supérieures à la normale pour son prix. En effet, avec un prix de vente estimé autour de 120 euros, ce terminal dispose d’un écran de 6,79 pouces avec une résolution 1080p à 90 Hz, d’une batterie de 5000 mAh, d’un processeur Snapdragon 4 Gen2 et d’un appareil photo de 50 Mpx.

Il dispose également de la connectivité 5G, de la protection Gorilla Glass, d’une prise jack 3,5 mm, d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté, d’une charge rapide de 18W et, bien qu’il soit livré avec Android 13, POCO a confirmé que le POCO M6 Pro recevra deux autres mises à jour du système d’exploitation et qu’il bénéficiera du support de la marque pendant trois ans. La version la moins chère dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, mais il existe également une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire.

Le monde des smartphones bon marché

L’arrivée du POCO M6 Pro sur le marché est un pas de plus vers les marques qui s’efforcent d’offrir des bons smartphones dans la catégorie basique ou d’entrée de gamme. En effet, avec les progrès de ce segment au cours des dernières années, les utilisateurs peuvent profiter d’un téléphone performant qui garantit une expérience satisfaisante, même si cette expérience n’atteint pas le niveau des gammes supérieures.

Aujourd’hui, les smartphones bon marché offrent des caractéristiques bien supérieures aux smartphones de milieu de gamme d’il y a sept ou huit ans, garantissant aux consommateurs un téléphone avec un service stable et une capacité suffisante pour ne pas poser de problèmes au quotidien. Le nouveau POCO M6 Pro sera-t-il l’un des nouveaux leaders de ce segment ? Sa version précédente a déjà été très bien accueillie, il est donc raisonnable de penser que ce nouveau téléphone connaîtra également un bon succès.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :