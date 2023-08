Huawei lance HarmonyOS 4 : la nouvelle version de son système d’exploitation est plus personnalisable et intelligent

HarmonyOS 4 est la nouvelle version du système d’exploitation de Huawei

HarmonyOS 4 arrive pour donner vie à toutes sortes de produits dans le catalogue de Huawei

Profitant de la célébration de sa conférence annuelle pour les développeurs, Huawei a présenté HarmonyOS 4 au monde entier, une nouvelle version de son système d’exploitation développé en interne, qui apporte de nombreuses nouveautés importantes pour tous les appareils qui composent son catalogue, des smartphones et des tablettes aux téléviseurs, en passant par les montres et même les voitures.

Huawei définit HarmonyOS 4 comme un système d’exploitation plus personnalisable que jamais auparavant. De plus, la nouvelle version introduit un nouvel assistant virtuel basé sur un modèle de langage puissant, avec lequel l’entreprise aspire à surpasser Siri et l’Assistant Google.

Toutes les nouveautés apportées par HarmonyOS 4

Après une année de développement, l’entreprise chinoise a révélé toutes les nouveautés qui seront disponibles sur ses appareils avec la mise à jour vers HarmonyOS. Huawei a mis l’accent sur les nouvelles capacités de personnalisation disponibles, notamment plus d’options pour configurer le mode « Always on Display », ainsi que de nouveaux fonds d’écran basés sur des emojis.

De nouveaux fonds d’écran basés sur la météo ont également été ajoutés, représentant les changements météorologiques au fil des heures, tout en utilisant le gyroscope du téléphone pour varier le style du fond de manière dynamique.

Une des nouveautés les plus intéressantes de HarmonyOS 4 est probablement la grande rénovation de l’assistant virtuel Celia. Actuellement, l’assistant est basé sur un modèle de langage puissant similaire au GPT-4, ce qui améliore considérablement ses capacités à répondre aux requêtes.

HarmonyOS ajoute également une grande collection d’emojis entièrement nouveaux conçus par Huawei, ainsi que de nouvelles interfaces de montre destinées aux montres intelligentes de la série Huawei Watch.

La gestion des notifications a également été améliorée, avec un nouveau centre de notifications organisé en deux sections en fonction de la priorité des alertes. Dans ce sens, la fonction « Live Window » a également été ajoutée, une petite fenêtre située dans le coin supérieur gauche de l’écran, qui affiche des informations pertinentes sur une application en cours d’exécution en arrière-plan. Dans l’ensemble, cela ressemble beaucoup à ce que nous pouvons voir sur les derniers modèles d’iPhone avec Islande Dynamique, bien que dans le cas de HarmonyOS, il s’agit d’une fonctionnalité qui sera disponible sur tous les appareils basés sur ce système d’exploitation.

HarmonyOS 4 introduit de nombreuses autres nouveautés intéressantes, certaines d’entre elles étant exclusivement destinées au marché chinois. La société a confirmé que la mise à jour commencera à être distribuée tout au long de ce mois d’août, mais la liste des appareils qui recevront la nouvelle version n’a pas encore été révélée.

