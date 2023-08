On filtre les possibles étuis pour les iPhone 15, révélant un nouveau nom pour l’un des modèles.

Des photos de répliques de coques d’iPhone 15 révélant des détails intéressants ont été publiées.

Des photos de répliques de coques d’iPhone 15 ont été publiées

La proximité des iPhone 15 et 15 Pro nous permet d’en apprendre davantage sur des détails tels que la possible date de présentation et de sortie, qui seraient respectivement le 13 et 22 septembre. De plus, d’autres détails sont également révélés, comme des copies de coques pour les appareils, dans ce cas, les iPhone 15 et 15 Pro.

Eh bien, comme chaque année, le leakeur MajinBu a partagé des photos sur son compte Twitter de ce qui seraient les coques pour les prochains iPhone d’Apple. Il a généralement raison, nous pourrions donc voir des détails sur les iPhone 15, tels que le nouveau bouton de commande des iPhone 15 Pro ou le nouveau nom d’un des modèles.

Des copies de coques pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro sont dévoilées

Comme on peut le voir sur les images, elles montrent que les coques des modèles Pro auront trois boutons du côté gauche. Deux boutons de volume inférieurs légèrement plus grands et un troisième bouton supérieur un peu plus petit qui serait le supposé bouton de commande.

D’autres photos montrent que les coques originales d’Apple (rappelons que ce sont des copies) auront un langage de design auquel nous sommes déjà habitués, avec la doublure typique à l’intérieur, ainsi que la compatibilité avec MagSafe et le logo d’Apple au centre de la coque.

Apple iPhone 15 case clones are already available in China pic.twitter.com/OTMPLRBnll — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 5 août 2023

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que sur l’une des boîtes des modèles, on peut voir un supposé changement de nom. En effet, l’iPhone 15 Pro Max ne s’appellerait plus ainsi, mais serait renommé iPhone 15 Ultra, ce qui a été précédemment rumouré.

Il ne serait pas étonnant de voir ce changement de nom. Rappelons que l’iPhone 15 Pro Max aurait une certaine différenciation par rapport au Pro de 6,1 pouces, comme le système de caméra périscope, peut-être que cette nouveauté s’ajoutera au bouton de commande ou qu’il commencera à partir de 256 Go de stockage.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :