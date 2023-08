Xiaomi a déjà prêt sa nouvelle tablette qualité-prix: la Redmi Pad SE est très proche de devenir officielle et nous savons déjà à quoi elle ressemblera.

Il semble que cette année 2023, Xiaomi souhaite répéter le succès qu’il a rencontré avec ses Xiaomi Pad 5 et Redmi Pad, deux tablettes qui ont été très bien accueillies par la communauté grâce à leur fantastique rapport performances-prix. Après le récent lancement de la Xiaomi Pad 6 à l’échelle mondiale, la marque a déjà prêté sa deuxième tablette de l’année, la nouvelle Redmi Pad SE.

Celle-ci remplacera une Redmi Pad qui ne se distinguait pas particulièrement par des spécifications impressionnantes, car son prix était le principal argument d’achat. Actuellement, comme nous avons pu le savoir grâce à Xiaomiui, ce modèle s’améliorera sur de nombreux aspects et sera un produit beaucoup plus recommandable en offrant également une valeur vraiment ajustée.

Redmi Pad passe à Qualcomm tout en conservant le design de sa grande sœur

Comme vous pouvez le voir sur les images qui ont été révélées concernant cette nouvelle tablette, la Redmi Pad SE conservera en grande partie l’esthétique que nous avons vue sur la Xiaomi Pad 6 mais avec un module de caméra différent où nous trouverons un capteur unique de 8 MP accompagné d’un appareil photo selfie de 5 MP à l’avant.

Ainsi sera la nouvelle Redmi Pad SE

En plus de cela, les rumeurs indiquent que le processeur chargé de faire fonctionner l’ensemble sera le Qualcomm Snapdragon 680, une puce assez solide qui offre une expérience suffisante compte tenu du prix de la tablette. Ce processeur sera également accompagné d’un écran LCD amélioré avec une résolution de 1920×1200 pixels, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz et même il sera mis en vente avec la dernière version de MIUI 14 for Pad basée sur Android 13.

Comme vous pouvez le voir, nous avons affaire à un modèle très intéressant en termes de spécifications, surtout si l’on considère que son prix devrait avoisiner les 250-300 euros environ. Celui-ci devrait être disponible théoriquement en même temps que les Xiaomi 13T à l’échelle mondiale, bien que pour le moment, il faudra attendre pour confirmer toutes ces informations.

Source | Xiaomiui

