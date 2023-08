Voici la date à laquelle vous pourrez acheter les nouveaux iPhone 15, selon un fameux « leak ».

¿Quand sera lancé l’iPhone 15? Nous connaissons déjà la date possible.

Mark Gurman donne une date de lancement pour l’iPhone 15

L’iPhone 15 est à portée de main, en réalité, si tout se passe comme prévu, dans un peu plus d’un mois, la société de la pomme croquée les présentera. En raison de la proximité de cet événement, nous commençons déjà à entendre des rumeurs sur la possible date de présentation et il y a déjà deux jours clés : le 12 et le 13 septembre.

La semaine dernière, le média 9to5mac nous informait que la date de présentation serait le mercredi, 13 septembre, ce qui pourrait correspondre à ce qu’Apple fait habituellement. Actuellement, le célèbre leaker, Mark Gurman, dans la dernière édition de son bulletin d’information, Power On, a confirmé cette date en ajoutant la date de lancement.

Comme nous l’avons dit, dans la dernière édition de son bulletin d’information, Mark Gurman a affirmé que Apple présentera les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro les 12 ou 13 septembre, confirmant la date que nous avions déjà sur la table. Cependant, il a ajouté quelque chose à l’équation que nous ne savions pas jusqu’à présent, mais que nous pouvions imaginer en connaissant cette date : la date de sortie des appareils.

Selon le leaker, Apple sortira les iPhone 15 le vendredi 22 septembre. Cela indique que les précommandes des appareils seront une semaine avant, le 15 septembre. Des délais qui correspondraient parfaitement à la façon de faire habituelle de l’entreprise. Elle fait généralement la même chose tous les ans, elle pourrait donc la suivre également cette année.

Que pouvons-nous attendre de l’iPhone 15?

Nous savons déjà beaucoup de choses sur les appareils, et les plus importantes sont les suivantes :

Tous les iPhone 15 auront Dynamic Island, un objectif principal de 48 MP avec une différence de capteur entre les modèles Pro et non pro et un port USB-C. Les iPhone 15 Pro réduiront au maximum les bordures, auront du titane comme nouveau matériau et un bouton d’action permettant d’effectuer différentes tâches. L’iPhone 15 Pro Max aura une nouvelle lentille périscope. Les prix des modèles Pro pourraient augmenter de 100 à 200 dollars. Le rose, le bleu et la menthe pourraient être les nouvelles couleurs des iPhone 15, tandis que le rouge ou le bleu foncé seront ceux des iPhone 15 Pro.

Il ne reste plus beaucoup de temps avant la présentation de ces nouveaux iPhone 15 et 15 Pro. Si la date de présentation des appareils est réellement le 12 ou le 13 septembre, la société de la pomme enverra les invitations fin août, nous n’aurons donc pas à attendre trop longtemps. De plus, si la présentation a lieu l’un de ces jours, comme le dit Mark Gurman, la sortie sera le 22 septembre prochain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :