50h de batterie, annulation de bruit et qualité LDAC avec ces écouteurs réduits de 20%

Enfin, vous pourrez profiter de votre abonnement aux services de musique HD.

Avec leurs 6 microphones, ces écouteurs Anker parviennent à prioriser votre voix et à réduire presque 99% du bruit.

Si vous avez besoin de nouveaux écouteurs de bonne qualité et bon marché avec une grande autonomie, une très bonne qualité sonore, et qui vous permettent également de passer des appels sans être gêné dans des environnements bruyants, ceux-ci sont faits pour vous. Je vous recommande ces Soundcore Liberty 4 NC, fabriqués par Anker, qui sont actuellement en promotion à 71,99 euros sur Amazon, au lieu de 89,99 euros. Vous pouvez choisir entre les modèles de couleur blanche ou noire, les couleurs bleue et rose sont au prix de 74,99 euros.

Il s’agit d’écouteurs récemment lancés, ils sont en vente sur Amazon depuis un peu plus d’un mois. Nous les avons également vus sur AliExpress à 87 euros, un prix bien supérieur à celui de l’offre. Alors, si vous voulez profiter de musique en haute définition pendant de nombreuses heures et être isolé du monde, achetez ces écouteurs Anker.

Obtenez ces écouteurs avec son HD et une réduction de 20%

Les écouteurs Soundcore Liberty 4 NC offrent une expérience de voyage sans bruit grâce à leur système de suppression de bruit de dernière génération. Ils détectent et annulent efficacement jusqu’à 98,5% du bruit extérieur, vous garantissant une immersion totale dans votre musique ou votre contenu sans distractions. Lors des appels, leurs microphones amplifient la voix de l’utilisateur tout en réduisant le bruit de fond, assurant ainsi que vous êtes toujours clairement entendu.

Ces écouteurs disposent d’une suppression de bruit personnalisée qui s’adapte en temps réel à vos oreilles et à votre environnement. Ils intègrent 6 microphones internes et externes ainsi qu’un algorithme d’intelligence artificielle. Ils disposent également de 5 niveaux de suppression de bruit, de 2 modes de transparence et de 4 modes de suppression de bruit adaptés à différents moyens de transport. Ils figurent parmi les meilleurs écouteurs avec suppression de bruit actuellement disponibles.

Avec une lecture continue allant jusqu’à 10 heures et jusqu’à 50 heures avec l’étui de charge, vous n’aurez jamais à vous soucier de rester à court de batterie. De plus, la compatibilité avec la charge sans fil et la charge rapide de 10 minutes qui offre 4 heures supplémentaires de lecture garantissent une expérience d’écoute sans interruptions.

Et ce n’est pas tout, ils intègrent des diaphragmes de 11 mm, une certification haute résolution et la technologie LDAC. Ils sont livrés avec un essai appelé HearID 2.0 qui vous permet de trouver le profil d’égalisation parfait pour vous. De plus, vous pouvez choisir parmi les 22 préréglages qui s’adaptent à différentes préférences audio.

Les écouteurs Soundcore Liberty 4 NC sont conçus pour durer. Avec une classification de résistance à l’eau IPX4, ils peuvent supporter les éclaboussures d’eau et résister à des conditions difficiles, comme la pluie ou les éclaboussures accidentelles de liquides, sans problème.

➡️ Voir l’offre Soundcore Liberty 4 NC by Anker

En résumé, ce sont des écouteurs sans fil avec suppression de bruit offrant une expérience auditive premium, une batterie longue durée et des fonctionnalités intelligentes pour une utilisation facile dans toutes les situations. Et aujourd’hui, vous pouvez les avoir avec une réduction de 20% en blanc ou en noir.

➡️ Ce Xiaomi de milieu de gamme pas cher est incroyable : je l’ai essayé et c’est un excellent achat

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour bénéficier des meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :