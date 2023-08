Ces curieux dispositifs transformeront votre maison en la plus intelligente pour moins de 11 euros

Vous n’avez pas besoin de vous compliquer pour construire une maison intelligente, ces petits appareils seront vos fidèles alliés.

Une des prises de TP-Link.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous avez besoin de ces petits appareils pour transformer complètement votre maison. Des prises intelligentes vous permettront de donner vie à n’importe quel appareil obsolète en quelques secondes seulement, même l’appareil le plus dépassé deviendra un appareil intelligent. Vous avez les Tapo P100 pour moins de 11 euros l’unité grâce à Amazon.

Ils formeront l’équipe parfaite avec Alexa, il serait donc bon d’avoir l’un des haut-parleurs intelligents de la marque américaine. L’Echo Dot 5 se trouve actuellement pour moins de 60 euros et c’est un excellent achat, gardez cela à l’esprit. On dirait que l’univers vous le propose sur un plateau…

Un avant et un après pour votre maison

Nos héros fonctionnent presque comme des prises normales, la seule chose que vous devez faire en les branchant est de les associer à l’application Tapo. De cette manière, ils auront accès à votre réseau WiFi et pourront répondre aux commandes de votre téléphone ou d’un assistant virtuel comme Alexa.

Leur magie se manifestera pleinement si vous avez une enceinte d’Amazon ou de Google, car vous aurez la possibilité de contrôler à distance n’importe quel appareil électrique en utilisant uniquement votre voix. Vous pouvez même les programmer et créer toutes sortes de routines pour qu’ils agissent de manière autonome.

Vous n’avez pas la chance d’avoir une enceinte intelligente ? Ne vous inquiétez pas, depuis la même application Tapo, vous pouvez également prendre le contrôle, votre maison dansera au rythme des touches que vous donnerez sur l’écran de votre téléphone. De plus, il existe des options de programmation pour que vous ne manquiez de rien.

Construire une maison intelligente peut être plus simple que vous ne le pensez, il vous suffit d’avoir les bons outils. Un bon haut-parleur intelligent et ces prises « magiques » vous permettront de contrôler ces appareils obsolètes en utilisant uniquement votre voix, que demander de plus ?

