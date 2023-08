Un achat monstrueux pour moins de 350 euros : une puissance brutale, un appareil photo de 100 MP et Android 13.

Puissance pour exécuter n’importe quelle tâche, écran incurvé de très bonne qualité et appareil photo de 100 MP sur ce téléphone que nous avons analysé et que nous adorons.

Le téléphone que nous recommandons a l’un des designs les plus distinctifs de tout le marché // Image: Urban Tecno.

Le catalogue de téléphones de realme renferme l’un des smartphones que nous avons le plus apprécié ces derniers mois. Il s’agit du realme 11 Pro 5G, un achat judicieux si vous voulez dépenser moins de 350 euros pour remplacer votre téléphone. Il a l’un des designs les plus beaux de tout le marché, un écran OLED incurvé qui offre une excellente visualisation, une puissance pour exécuter fluide n’importe quelle application et un appareil photo principal qui éblouit avec ses 100 mégapixels.

Il y a beaucoup plus de caractéristiques pour lesquelles le realme 11 Pro 5G nous a enchantés, mais avant cela, nous voulons vous parler de son prix. Il est initialement vendu à 379,99 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais en général, vous pouvez le trouver à environ 339,99 euros sur Amazon. Si vous préférez le modèle avec 256 Go de stockage interne, vous pouvez l’acheter pour environ 359 euros chez MediaMarkt, c’est-à-dire seulement 20 euros de plus.

Quelle que soit la version que vous choisissez, vous aurez un smartphone prêt à vous offrir une expérience de qualité dans différents domaines. Chez Netcost-security.fr, nous avons analysé ce realme 11 Pro 5G, nous savons donc très bien à quoi vous attendre et nous allons vous le dire.

realme 11 Pro 5G

realme 11 Pro 5G, un achat exceptionnel à moins de 350 euros

Après quelques semaines de test avec le realme 11 Pro 5G, nous pouvons affirmer qu’il est difficile d’obtenir plus de qualité pour le même prix. Vous apprécierez ses forces dès que vous le sortirez de la boîte, car il dispose d’un design spectaculaire dans le modèle Sunrise Beige. Celui-ci a été conçu par Matteo Menotto, ancien designer de Gucci, et dispose d’une coque arrière en cuir vegan qui séduit dès le premier regard. Si vous souhaitez protéger le téléphone, vous trouverez une bonne coque dans la boîte.

Après avoir analysé le design, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pour être ébloui par la qualité de son écran incurvé. Il s’agit d’un écran de technologie AMOLED, d’une taille de 6,7 pouces, d’une résolution Full HD+ (2412 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, cela se traduit par un écran qui offre des images très nettes, colorées et fluides. Au fait, c’est sur cet écran que se trouve le lecteur d’empreintes optique pour déverrouiller le téléphone.

Une mention spéciale est méritée par le MediaTek Dimensity 7050 5G, le processeur qui apporte la puissance et assure une excellente performance quelle que soit l’application que vous utilisez. L’expérience avec le realme 11 Pro 5G est fluide lorsque vous passez d’une application à l’autre, lorsque vous jouez, lorsque vous éditez des images et, en général, lorsque vous effectuez n’importe quelle tâche. Comme vous pouvez le voir dans le nom, il s’agit de l’un des téléphones realme compatibles avec la 5G, une connectivité qui peut être utilisée simultanément sur les deux cartes SIM qu’il prend en charge.

La fiche technique de ce smartphone met également en valeur son appareil photo arrière de 100 mégapixels. Avec celui-ci, vous pouvez prendre des photos de grande qualité, tant en termes de netteté que de reproduction des couleurs. Attention, car cet appareil photo peut enregistrer des vidéos en 4K et dispose d’un stabilisateur optique d’image. En ce qui concerne l’appareil photo frontal, il est de 16 mégapixels et vous permet de prendre de bons selfies et des vidéos en Full HD.

realme 11 Pro 5G

Le realme 11 Pro 5G est également un bon achat en termes d’autonomie, car sa batterie de 5000 mAh dépasse facilement une journée d’utilisation. Le point positif est que vous n’aurez pas besoin de beaucoup de temps pour le recharger complètement, car grâce à la charge rapide de 67 W, il ne prend que 45 minutes. Dans la boîte, vous trouverez le chargeur 67W, ainsi que le câble USB. D’autre part, vous devez savoir que le téléphone est livré avec realme UI 4.0 basé sur Android 13.

De la conception à l’autonomie, il n’y a aucun aspect que nous n’aimons pas de ce realme 11 Pro 5G, qui peut se vanter d’être l’un des téléphones offrant la meilleure qualité-prix sur le marché. Vous savez déjà que vous pouvez acheter ses deux configurations de mémoire avec une réduction de 40 euros tant chez Amazon que chez MediaMarkt, une belle remise si l’on considère qu’il est sorti récemment.

