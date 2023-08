Samsung baisse le prix de l’un de ses Galaxy 5G les plus recommandés

Le smartphone coréen a tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien, pour ce prix c’est génial.

Ne payez pas trop cher, grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir un bon smartphone moyen de gamme Samsung et économiser de l’argent. Le Samsung Galaxy M23 5G est disponible à 209 euros dans sa version mondiale, c’est un achat que vous devriez prendre en compte. Il est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Notre protagoniste dispose d’un design élégant, d’un écran de qualité et d’un des processeurs fabriqués par Qualcomm, entre autres caractéristiques. C’est l’un des meilleurs achats si vous recherchez un smartphone bon, beau et économique, surtout si vous voulez aller au-delà des marques comme Xiaomi.

Tout ce que vous gagnez avec le smartphone de Samsung

À l’avant de ce Galaxy se trouve un écran de 6,6 pouces avec une résolution Full HD qui mettra en valeur vos séries et films préférés. Samsung est une experte en matière d’écrans, je ne pense pas que n’importe quel utilisateur puisse être déçu. De plus, il est fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Qualcomm Snapdragon 750G

Écran de 6,6″ IPS Full HD+ et 120 Hz

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge de 25W

Prise casque, NFC, 5G

Comme nous l’avons mentionné, à l’intérieur se trouve l’une des puces fabriquées par l’américaine Qualcomm. Le Snapdragon 750G est un bon processeur en lequel avoir confiance, il veillera à ce que tout fonctionne correctement. De plus, il forme une bonne équipe avec les 6 Go de RAM intégrés au smartphone coréen.

Et que dire des caméras ? Le Samsung Galaxy M23 5G est livré avec 3 capteurs arrière avec lesquels vous pourrez prendre des photos plus que correctes. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, une caméra grand angle de 8 mégapixels et un capteur pour le mode portrait.

Vous l’avez vu de vos propres yeux, le smartphone coréen a tout ce dont vous avez besoin pour profiter au quotidien, c’est un téléphone simple mais qui remplit sa fonction. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop, les prix sur Amazon peuvent varier à tout moment.

