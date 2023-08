Reste le haut-parleur le plus vendu : ce haut-parleur avec une batterie de 30 heures et des lumières LED ne coûte que 27 euros.

L’emportez votre meilleure musique à la plage, à la montagne ou à la piscine cet été pour très peu d’argent.

Ce haut-parleur sans fil vous offrira des heures et des heures de divertissement en organisant une fête d’anniversaire, un barbecue entre amis ou une soirée sur la plage.

Si vous voulez emporter votre musique partout cet été, ou à n’importe quelle période de l’année, nous vous recommandons le haut-parleur sans fil le plus vendu du moment sur Amazon. Il s’agit du haut-parleur de RIENOK qui, pour seulement 27 euros sur Amazon, est en tête de liste ces jours-ci. Vous pouvez l’avoir dans la seule couleur disponible, le noir.

Nous l’avons recommandé à plusieurs reprises et nous ne l’avons vu à la vente que sur Amazon. Il est au niveau d’autres haut-parleurs comme le JBL Flip 5 ou le Sony SRS-XE200 qui coûtent près de 100 euros, mais celui-ci a une valeur de 3 à 4 fois moins. Vivez une expérience sonore et durable avec l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour votre téléphone portable sur le marché actuel.

Achetez un bon et puissant haut-parleur Bluetooth pour seulement 27 euros

Le haut-parleur de RIENOK est conçu pour vous offrir une expérience auditive exceptionnelle. Équipé de deux radiateurs de basses à chaque extrémité et d’une puissance totale de 30 W RMS, vous vous plongerez dans un son HiFi puissant et riche en nuances. De plus, il dispose de la fonction Super Bass, qui vous permet de passer du son normal aux basses puissantes d’une simple pression sur un bouton.

Vous pourrez ajuster le son selon vos préférences et le type de musique que vous écoutez, ce qui garantit une expérience audio personnalisée. L’étanchéité certifiée IPX7 est une autre caractéristique remarquable du haut-parleur de RIENOK. Grâce à son degré élevé d’étanchéité, le haut-parleur peut résister aux éclaboussures, à la pluie et à une grande humidité.

La connectivité Bluetooth 5.3 est une grande valeur ajoutée à ce haut-parleur. Comparée au Bluetooth 5.0, cette nouvelle version favorise une connexion plus rapide et stable, ainsi qu’une consommation d’énergie réduite. Vous pourrez ainsi profiter d’une expérience de connexion rapide et sans interruptions.

Ce haut-parleur est compatible avec plusieurs appareils Bluetooth, et dispose également d’un emplacement pour carte microSD, pour pouvoir emporter de la musique téléchargée et l’écouter sans avoir besoin de votre téléphone. Il est important de souligner que, malheureusement, il n’est pas compatible avec les appareils Echo ou Alexa, vous ne pourrez donc pas l’utiliser comme haut-parleur intelligent.

Un autre avantage notable du haut-parleur de RIENOK est la possibilité de connecter deux haut-parleurs Bluetooth RIENOK pour créer un système stéréo sans fil. Cette fonction vous permet de profiter d’un son plus immersif et puissant en connectant deux haut-parleurs dans la même pièce.

D’autre part, il est équipé de lumières RGB à chaque extrémité qui se synchronisent avec la musique de votre appareil Bluetooth, créant une ambiance festive et animée pour vos fêtes. Enfin, la portabilité est essentielle dans la conception du haut-parleur de RIENOK. Avec un design compact et facile à transporter, ce haut-parleur vous accompagnera partout où vous irez. Sa batterie de 3600 mAh offre jusqu’à 30 heures de lecture continue à volume moyen, c’est incroyable.

