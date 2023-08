Pour un peu plus de 100 euros, ce téléphone portable Motorola vous offre un appareil photo de 50 MP, Android 13 et 128 Go de mémoire.

Que ce soit pour vous-même ou pour offrir en cadeau, ce Motorola est une option très complète si vous recherchez un téléphone portable ultra bon marché qui se comporte bien dans une utilisation basique.

Le design est l’un des atouts de ce téléphone portable Motorola que nous vous recommandons, à la fois pour sa beauté et son ergonomie.

Motorola propose des téléphones portables pour tous les publics, que vous souhaitiez dépenser plus de 800 euros ou que votre budget tourne autour de 100 euros. Si c’est le cas, que ce soit pour vous-même ou pour offrir à un être cher, vous ferez un excellent choix en achetant le Motorola Moto G13. Il s’agit d’un terminal très bien construit avec un écran HD+, un appareil photo de 50 mégapixels, une grande batterie et Android 13 à l’intérieur.

Ce Motorola Moto G13, qui est sorti en 2023, a un prix de vente recommandé de 179 euros. Ne vous inquiétez pas, nous vous le recommandons également car son prix a tendance à beaucoup baisser. En effet, sur Amazon, vous pouvez l’acheter habituellement pour seulement 119,90 euros, un prix qui en réalité un achat irrésistible. Le Moto G13 est également vendu à 119,90 euros chez Ebay, avec possibilité de le retirer gratuitement dans l’un de ses stores physiques.

Ce Motorola Moto G13 est plus cher sur PcComponentes et dans le store officiel de Motorola, où son prix est de 139 euros. Par conséquent, Amazon et Ebay sont les meilleurs stores pour obtenir un smartphone bon marché et complet pour une utilisation quotidienne.

Motorola Moto G13, un bon téléphone bon marché pour un peu plus de 100 euros

Le processeur qui donne vie à ce Moto G13 est le MediaTek Helio G85, une puce qui fonctionne bien lorsqu’il s’agit des tâches les plus courantes. Vous pourrez donc utiliser le terminal pour discuter sur WhatsApp, rechercher vos doutes sur Chrome, passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos sur YouTube. Vous disposerez de 128 Go de mémoire pour installer des applications et enregistrer vos fichiers multimédias, avec toujours la possibilité de l’étendre jusqu’à 512 Go avec une carte microSD.

Toutes les informations seront affichées sur un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+ (1600 x 720 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. La qualité de ce panneau est plus que suffisante pour visualiser le contenu sans aucun problème, en particulier grâce à ces 90 hertz de rafraîchissement propres aux modèles plus chers. Au fait, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté droit et est très utile pour déverrouiller le terminal.

Un autre point fort du Motorola Moto G13 est qu’il est livré avec Android 13 de manière directe et avec très peu d’ajouts de la part de Motorola. En réalité, l’expérience avec les téléphones Motorola est très similaire à celle offerte par les téléphones Google Pixel, ce qui est toujours positif. Il dispose de deux emplacements pour cartes SIM, de deux haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos et de la technologie NFC pour les paiements mobiles.

Avec ce Motorola Moto G13, vous pouvez prendre des photos de qualité dans des environnements bien éclairés grâce à son appareil photo arrière de 50 mégapixels. En plus de prendre de bonnes photos, il peut également enregistrer des vidéos en Full HD. Les selfies sont pris en charge par un appareil photo frontal de 8 mégapixels que vous trouverez dans le trou de l’écran.

➡️ Voir l’offre Motorola Moto G13

Les avantages de l’achat incluent également l’autonomie étendue du terminal, avec une grande batterie de 5 000 mAh à l’intérieur. Si vous n’utilisez pas beaucoup le téléphone, il vous sera facile de profiter de 2 jours d’autonomie. Malgré cette batterie de grande capacité, le Moto G13 a une épaisseur de seulement 8,19 mm et un poids de 183,5 grammes. Grâce à ces dimensions, il est très confortable à utiliser.

➡️ Ce Xiaomi de milieu de gamme pas cher est incroyable : je l’ai essayé et c’est un excellent achat

Compte tenu du fait que vous pouvez l’obtenir pour seulement 119,90 euros, le Motorola Moto G13 est un très bon achat si vous recherchez un téléphone bon marché pour une utilisation basique. Vous pouvez choisir entre Amazon et Ebay pour l’acheter, que ce soit pour vous-même ou pour l’offrir en cadeau à un être cher.

➡️ Puissance, grand écran et 90 € de moins : cette tablette Xiaomi reste l’achat le plus intelligent

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :