Le FBI a réussi à localiser une petite fille perdue grâce à la Nintendo Switch

Grâce à la Nintendo Switch, le FBI a réussi à localiser une fille de 15 ans disparue en Virginie.

La Nintendo Switch est l’une des consoles portables les plus populaires actuellement.

Vous avez souvent entendu dire que les dispositifs technologiques mettent votre vie privée en danger en étant constamment connectés à Internet, mais cela peut aussi être bénéfique, car en pouvant communiquer à tout moment avec d’autres appareils, ils peuvent également être un outil très utile pour les forces de l’ordre afin de localiser des personnes disparues.

C’est précisément ce qui s’est passé aux États-Unis, où le FBI a réussi à retrouver une fille disparue grâce à la Nintendo Switch, une console portable populaire sur laquelle il est également possible d’installer Android.

C’est ainsi que le FBI a utilisé une Nintendo Switch pour localiser une fille enlevée

Comme nous l’apprend le média Gizmochina, grâce à la console Nintendo Switch, le FBI a pu retrouver une fille de 15 ans de Virginie qui avait été kidnappée depuis plusieurs semaines à plus de 2 000 miles de chez elle.

Selon les registres judiciaires, Ethan Roberts, un individu de 28 ans, s’est rendu en Virginie pour retrouver cette fille de 15 ans après l’avoir rencontrée en ligne, dans le but de la kidnapper. Heureusement, le ravisseur a permis à la victime d’emporter sa Nintendo Switch avec elle, ce qui lui a finalement permis d’être retrouvée saine et sauve.

Après avoir constaté la disparition de la Switch de la chambre de la fille disparue, le FBI a contacté Nintendo pour lui demander de pouvoir localiser la console de la fille. La société japonaise a accepté en fournissant à l’agence fédérale l’adresse IP de la console de la victime.

De plus, pendant sa séquestration, la fille a utilisé la Switch pour télécharger des jeux et regarder une vidéo sur YouTube, ce qui a fait qu’un de ses amis l’a vue en ligne et a immédiatement prévenu le FBI de cet événement.

Une fois que l’ami de la fille a informé le FBI, les agents fédéraux ont pu localiser la console, retrouver la fille qui était à 2 000 miles de chez elle, la secourir et arrêter le ravisseur, qui a été condamné à 30 ans de prison dans une prison fédérale.

