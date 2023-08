Voici toutes les nouveautés des AirPods qui arriveront dans iOS 17

iOS 17 apporte également des nouveautés intéressantes qui amélioreront l’utilisation de vos AirPods.

Les nouveautés arrivant sur les AirPods avec iOS 17

iOS 17 n’a pas seulement apporté des nouveautés dans Safari ou Spotlight, il est également accompagné de nombreuses nouveautés pour les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. Ces nouveautés amélioreront considérablement l’expérience avec les écouteurs Apple, notamment en termes de son, mais aussi dans leur intégration à l’écosystème Apple.

En plus des nouveautés d’iOS 17, de nouvelles fonctionnalités arriveront pour les AirPods telles que le nouvel audio adaptatif, une nouvelle interface pour la fenêtre contextuelle qui s’affiche lors de leur connexion, un volume personnalisable, des améliorations dans le changement automatique entre les appareils et bien plus encore. Voici un aperçu de ces nouveautés.

Audio adaptatif

La grande nouveauté qui n’arrivera que sur les AirPods Pro de deuxième génération. Un nouveau mode qui combine les deux principales fonctionnalités des AirPods, l’annulation du bruit et le mode ambiance, afin de s’adapter à tous les types d’environnements et de vous offrir la meilleure reproduction possible. La société le décrit comme une nouvelle façon d’écouter.

Volume personnalisé

Une autre fonction exclusive des AirPods Pro de deuxième génération est le volume personnalisé. Directement liée au nouvel audio adaptatif, il utilisera l’apprentissage automatique pour calibrer le son en fonction de l’environnement dans lequel vous vous trouvez ou même de vos préférences.

Capacité de détecter les conversations

L’audio adaptatif qui arrivera sur les AirPods de deuxième génération est la fonction principale à partir de laquelle découlent d’autres fonctionnalités telles que le volume personnalisé ou la détection des conversations. Avec cette dernière, les AirPods seront capables de détecter lorsque vous commencez à parler à une autre personne, réduisant automatiquement le volume et mettant en valeur les voix des personnes tout en atténuant les bruits de fond.

Activer ou désactiver les voix

Cette fonctionnalité innovante optimise l’utilisation des AirPods lors des appels, en offrant la possibilité de désactiver temporairement le microphone. Un simple toucher sur la tige des AirPods Pro ou AirPods 3, ou sur la couronne numérique des AirPods Max, et le microphone sera désactivé.

Améliorations dans le changement automatique entre les appareils

Une des fonctionnalités des AirPods qui met le mieux en valeur l’écosystème Apple est le changement automatique entre les appareils. Cette fonction détecte si vous avez changé d’appareil pendant la lecture et se connecte automatiquement au nouvel appareil. Ce système a été amélioré.

Nouvelle interface pour la fenêtre contextuelle qui apparaît lors de la connexion des AirPods

Lorsque vous ouvrez la boîte des AirPods et que votre iPhone est à proximité et déverrouillé, une fenêtre contextuelle s’affiche affichant des informations sur vos écouteurs telles que le nom que vous avez donné, le niveau de batterie des deux écouteurs ou le pourcentage de batterie restant sur l’étui de charge. Jusqu’à présent, elle était de couleur blanche, avec cette nouvelle fonctionnalité, elle sera de couleur noire si l’iPhone est en mode sombre.

Comme vous pouvez le constater, non seulement l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou le Mac ont reçu des nouveautés avec les nouveaux systèmes d’exploitation qui seront lancés en septembre, mais aussi les AirPods. Bien que certaines fonctionnalités soient exclusives aux modèles les plus récents, d’autres arriveront également sur les anciens AirPods.

