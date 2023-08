35 heures de batterie, 6 microphones et charge sans fil : tu as besoin de ces écouteurs sans fil.

De plus, ils intègrent un système de réduction de bruit très efficace dans des environnements assez bruyants.

Personnalisez votre façon d’écouter votre musique préférée avec ces écouteurs Anker qui se démarquent parmi tant d’autres.

Besoin de nouveaux écouteurs sans fil bon marché ? Ne vous inquiétez pas, j’ai la solution pour vous avec une remise supplémentaire. Il s’agit des Soundcore P3 d’Anker qui offrent une grande qualité sonore, une très bonne autonomie et un son personnalisé. Aujourd’hui, vous pouvez les obtenir pour environ 59 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction de 15% supplémentaire. Et vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît le plus, entre blanc, bleu marine ou noir.

Et, ce n’est pas tout, ces Soundcore P3 ont une annulation de bruit brutale grâce à de nombreux microphones intégrés dans les deux écouteurs. Et si vous en voulez encore plus, leur application vous permet de personnaliser le son à votre goût à tout moment. Ne sont-ils pas complets à souhait ?

Anker Soundcore P3

Obtenez de bons écouteurs bon marché pour moins de 60 euros

Avec de grands diaphragmes de 11 mm, les Soundcore P3 produisent des rythmes puissants avec des graves bien définis et des aigus intenses. La technologie exclusive BassUp analyse la musique et améliore les fréquences basses en temps réel, vous offrant des graves riches et puissants qui vous enveloppent totalement dans votre musique. Il est recommandé d’écouter des concerts enregistrés en direct avec ces écouteurs.

La technologie de réduction de bruit active avec plusieurs modes vous plonge dans un monde de son pur. Les modes Intérieur, Extérieur et Transport se concentrent sur les bruits les plus gênants dans chaque environnement, offrant une annulation précise pour que vous puissiez profiter de votre musique sans distractions. Ils sont un excellent choix d’écouteurs à réduction de bruit active pour un prix inférieur à celui des autres.

Les 6 microphones intégrés (3 dans chaque écouteur) sont équipés d’un algorithme exclusif de Soundcore qui détecte votre voix avec une clarté absolue pendant les appels téléphoniques, pour que vous puissiez communiquer sans problème.

Profitez jusqu’à 7 heures de lecture avec une seule charge, et avec l’étui de charge compact, étendez la durée jusqu’à 35 heures. De plus, une charge rapide de seulement 10 minutes vous offre 2 heures supplémentaires de lecture continue. D’autre part, oubliez les câbles, placez l’étui sur une base de charge sans fil et c’est parti.

Personnalisez votre expérience sonore facilement via l’application Soundcore. Choisissez parmi 22 configurations d’égalisation, passez d’un mode de réduction de bruit à un autre, voire du bruit blanc pour vous concentrer ou vous endormir la nuit.

Avez-vous perdu vos écouteurs ? Ne vous inquiétez pas. Utilisez l’application Soundcore pour les retrouver. Les écouteurs émettront un son aigu qui vous aidera à les localiser facilement. La protection IPX5 protège les composants internes des écouteurs de l’humidité, vous pouvez donc les utiliser en toute confiance, même sous la pluie.

En résumé, les Soundcore P3 offrent un son puissant et clair, une annulation de bruit intelligente, une longue durée de batterie et une personnalisation complète via l’application Soundcore. Que ce soit pour écouter de la musique ou profiter de vos jeux, ces écouteurs offrent une expérience auditive exceptionnelle.

