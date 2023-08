J’utilise cette application météo depuis plus de 5 ans et je ne pourrais pas être plus heureux.

Carrot Weather est l’une des meilleures applications météo de l’App Store.

Il existe toutes sortes d’applications dans l’App Store qui ont pour objectif de remplacer certaines des applications natives préinstallées sur l’iPhone. Des applications de notes, de tâches, de calendrier… et pour consulter la météo. L’une des meilleures applications pour cette dernière tâche s’appelle Carrot Weather, je l’utilise depuis plus de cinq ans et je ne pourrais pas être plus heureux.

Ce qui m’a séduit avec Carrot Weather, c’est sa différence par rapport aux autres applications de sa catégorie. Vous pouvez bien sûr consulter la météo, mais vous le ferez à sa manière, gouverné par une IA malicieuse qui vous donnera des prévisions de manière très particulière. De plus, vous pourrez même créer votre propre application météo, mais n’anticipons pas.

La personnalisation : le point fort de Carrot Weather

Comme je l’ai mentionné précédemment, l’un des points forts de cette application est sans aucun doute sa personnalisation. Elle atteint des niveaux que vous n’imaginez pas, vous permettant de créer littéralement votre propre application météo. Vous pouvez créer votre propre tableau de bord où toutes les informations que vous voulez seront affichées. Depuis les paramètres, c’est là où commence la magie et vous aurez les sections que vous préférez, comme par exemple : la température des prochaines heures de différentes manières, la température des prochains jours, les prévisions de pluie, etc.

La personnalisation de Carrot Weather est telle que vous pouvez modifier la barre de navigation du bas en supprimant par exemple les noms des icônes ou en les réorganisant. De plus, vous pouvez également modifier l’interface de l’application en choisissant parmi différents thèmes de couleur ou en changeant le style des icônes affichées dans toute l’application. Et bien sûr, elle propose un large éventail d’icônes d’application parmi lesquelles vous pouvez choisir votre préférée.

Les widgets et l’application Apple Watch sont d’autres éléments personnalisables. En ce qui concerne l’application, vous pouvez organiser et choisir les éléments qui y apparaissent. Quant aux widgets, vous pourrez en changer les couleurs ainsi que les éléments qui y sont affichés. Sans aucun doute, vous pouvez créer votre propre application météo.

Carrot Weather ne se contente pas de donner des prévisions météo

La particularité de Carrot Weather réside non seulement dans la manière dont elle donne les prévisions météo, mais aussi dans ce qu’elle fait d’autre que de vous offrir le temps qu’il fera. Dans Carrot Weather, vous aurez une série de réalisations à accomplir, comme par exemple : expérimenter x conditions météorologiques, visiter jusqu’à cent villes différentes, utiliser l’application x jours d’affilée, et d’autres réalisations que vous découvrirez au fur et à mesure que vous connaîtrez l’IA qui gouverne l’application.

En plus de ces réalisations, l’application propose un jeu qui consiste à trouver différents endroits sur la carte du monde. Des indices vous seront donnés sur l’endroit à chercher et vous devrez le marquer sur la carte. Certains d’entre eux, par exemple, sans spoiler, sont le parc Apple, la Maison Blanche, un parc très célèbre à Valence, ou encore l’endroit précis où le Titanic a coulé, qui est personnellement l’un des plus difficiles du jeu.

Une autre façon de s’amuser avec Carrot Weather est grâce à son chatbot basé sur ChatGPT. Mais bien sûr, bien qu’il soit basé sur l’IA d’OpenAI, il ne vous donnera pas les réponses qu’un chatbot donnerait, mais plutôt les réponses que l’intelligence artificielle de Carrot Weather donnerait. Enfin, il est possible de remplir tous ses cœurs en nourrissant l’IA ou en lui donnant des compliments.

Les notifications, un autre point fort

Un autre point fort de l’application est ses notifications. Vous pouvez recevoir des notifications en fonction des conditions météorologiques que vous choisissez. Vous saurez s’il y a de la pluie, des tempêtes, un épisode de chaleur, etc. De plus, vous pourrez également recevoir un résumé des conditions pour la journée en cours le matin ou pour le lendemain en fin de journée.

En résumé, si vous voulez une application météo qui soit précise, que vous puissiez également choisir la source des données et vous amuser avec elle, Carrot Weather est la réponse.

