Quand l’iPhone 15 sera-t-il mis en vente

Plus tôt ce mois-ci, Netcost-security.fr a rapporté qu’Apple prévoit actuellement d’annoncer la gamme iPhone 15 vers le 13 septembre. Actuellement, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’il a entendu des informations similaires, affirmant que l’iPhone 15 sera annoncé cette semaine-là et officiellement lancé la semaine suivante.

Dans notre rapport, nous avons cité des informations des partenaires de transporteurs d’Apple qui disent à leurs employés de ne pas prendre de congé le mercredi 13 septembre en raison d’une « annonce majeure de smartphone ». Les transporteurs déploient généralement tous leurs matériaux de marketing et autres informations promotionnelles pour les nouveaux iPhone le jour même où Apple fait son annonce, c’est pourquoi ces entreprises veulent être entièrement opérationnelles le jour de l’événement Apple.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On pour Bloomberg, Mark Gurman rapporte qu’on lui a dit que l’iPhone 15 sera mis en vente vers le 22 septembre, « à la suite d’un événement prévu pour le 12 ou 13 septembre ». Selon les lancements passés, cela indiquerait que les précommandes de l’iPhone 15 commencent le 15 septembre, avec les premières livraisons et la disponibilité en store commençant le 22 septembre, comme le rapporte Gurman.

Pour les résultats trimestriels d’Apple, Gurman souligne que cela indique que les résultats financiers du quatrième trimestre d’Apple incluront environ une semaine de ventes de l’iPhone 15.

On s’attend à ce que la gamme iPhone 15 apporte l’îlot dynamique à l’iPhone 15 et à l’iPhone 15 Plus. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max auront des bordures considérablement plus petites autour de l’écran, le nouveau processeur A17 Bionic, et plus encore. L’iPhone 15 Pro Max embarquera également pour la première fois une lentille de caméra périscope. Enfin, toute la gamme iPhone 15 abandonnera apparemment le port Lightning au profit de l’USB-C pour la recharge.

