Bon, beau et très bon marché : cette Xiaomi est un achat brutal pour seulement 128 euros

Ce mobile a encore beaucoup à offrir en 2023, son prix est vraiment tentant.

Le Redmi 10 2022 et ses différentes couleurs.

Cette offre est parfaite pour ceux qui recherchent un smartphone simple et très bon marché, un appareil pour les tâches quotidiennes qui permet d’économiser de l’argent. Le Redmi 10 2022 est à votre portée pour seulement 128 euros dans sa version globale la plus complète, accompagnée de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. De plus, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous l’aurez rapidement et gratuitement chez vous.

Nous parlons d’un appareil qui était initialement en vente pour près de 200 euros et qui se vend encore aujourd’hui pour environ 140 euros sur la boutique officielle de Xiaomi, mais maintenant qu’il a baissé de prix, c’est un achat que je ne peux que recommander. Il possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et offre une bonne expérience utilisateur, si vous recherchez quelque chose de simple, vous ne serez pas déçu.

Achetez le téléphone Xiaomi avec une remise

6,5 pouces, résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les chiffres de ce Redmi sont très intéressants compte tenu de son prix, il intègre un écran que vous apprécierez chaque jour. De plus, il dispose d’un joli design disponible dans plusieurs couleurs.

Son processeur est le Helio G88, l’un des processeurs fabriqués par MediaTek. Nous l’avons testé à de nombreuses reprises, il n’aura pas de problème pour faire fonctionner les applications que nous utilisons tous les jours. Avec ce Xiaomi, vous n’aurez pas à vous soucier des performances pour les tâches de base.

Sors de chez toi et capture ton monde, de nos jours, même les Xiaomi les moins chers peuvent prendre de bonnes photos. À l’arrière de notre protagoniste se trouvent 4 caméras : un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et une caméra pour le mode portrait.

➡️ Voir l’offre Redmi 10 2022 (128 Go)

Tout le monde n’a pas besoin d’un haut de gamme, certains ne recherchent qu’un smartphone simple et bon marché qui fonctionne bien. Vous pouvez faire confiance à ce Redmi 10, sa grande rapport qualité-prix surpasse la plupart de ses concurrents. Comme nous le disons toujours, ne réfléchissez pas trop, le prix peut augmenter à tout moment.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services pouvant être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Ce Xiaomi de milieu de gamme pas cher est incroyable : je l’ai essayé et c’est un excellent achat

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :