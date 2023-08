C’est gratuit et vous permettra de mettre à jour vos anciennes photos : cette application est la meilleure que nous ayons testée récemment

Donnez une nouvelle vie aux photos de vos ancêtres ou à celles que vous avez mises en noir et blanc et dont vous n’avez pas conservé l’original.

Donnez de la couleur à toutes ces vieilles photos que vous avez chez vous de manière simple et rapide avec Colorize, même si vous devez vous abonner.

Avec Colorize, vous pouvez facilement et rapidement donner de la couleur à toutes ces vieilles photos que vous avez chez vous, mais moyennant un abonnement payant.

Les premières photographies en couleur datent du XIXe siècle, mais le processus pour obtenir des images en couleur était assez complexe et a évolué au fil des ans. Aujourd’hui, tous les appareils photo sur les téléphones portables, les appareils photo numériques et les appareils Evil sont capables de nous donner les couleurs les plus fidèles. Vous avez sûrement quelques photos en noir et blanc ou en sépia chez vous que vous aimeriez coloriser. Ce n’est pas un problème avec cette application impressionnante.

Applications de photographie

Eh bien, il y a une application sur Google Play et l’App Store, créée par les mêmes développeurs d’une des applications les plus populaires pour numériser des documents (Foto Scan App), que vous pouvez télécharger gratuitement et qui est capable de transformer complètement vos anciennes photos. Colorize est l’application pour Android et iOS qui peut raviver ces photos sans couleur que vous conservez chez vous ou chez vos parents. C’est l’une des meilleures applications pour donner de la couleur à vos photos en noir et blanc aujourd’hui.

Colorize de Photomyne (Android)

Revitalisez vos photos en noir et blanc pour presque rien

Colorize est une application téléchargeable gratuitement, cependant, sans dépenser un euro, vous pouvez effectuer certaines transformations avec de nombreuses limitations. Vous pourrez passer de nombreuses photos en noir et blanc à la couleur, mais vous ne serez pas autorisé à les partager ni à faire des captures d’écran. Tout ce que vous pouvez faire avec vos photos restaurées est de créer un collage et le partager. Et c’est ce que nous avons fait sans rien débourser.

Les plans de paiement de Colorize sont variés, allant d’un paiement mensuel de 5,99 euros, à un paiement unique de 40,99 euros pour 2 ans d’utilisation, en passant par 29,99 euros par an, soit 2,50 euros par mois.

Vous n’avez même pas besoin de vous inscrire ni de vous connecter avec votre compte Google. Il existe deux façons de transformer les photos : l’une d’entre elles est la numérisation directe avec l’appareil photo de votre smartphone ; et l’autre, importer des images que vous avez déjà dans la mémoire interne de votre appareil. Nous avons testé les deux façons et le résultat est assez surprenant.

Avant

Après

Comme vous pouvez le voir, il a fait un excellent travail sur les photos du chien, du bébé et de la gare, en apportant de nombreuses couleurs et de la lumière. Cependant, pour les photos du surfeur et de la fille sur le banc, le changement d’une photo à l’autre n’a pas été aussi spectaculaire. Peut-être en raison d’un manque d’éclairage d’origine dans le cas de la fille sur le banc, et parce que l’IA n’a pas réussi à différencier correctement l’eau dans ses différentes formes, dans le cas du surfeur.

Colorize de Photomyne (Android)

Quoi qu’il en soit, cette application est arrivée, avec d’autres, pour révolutionner la manière dont nous donnons vie à toutes ces anciennes photos. Vous pouvez maintenant fouiller votre maison et celle de tous vos proches pour en trouver un bon nombre. Il ne vous reste plus qu’à souscrire à l’abonnement de votre choix ou que vous pouvez vous permettre et à numériser de manière illimitée toutes les images. Vous pourrez avoir une collection curieuse de vieilles images de famille dans votre cloud ou disque dur de sauvegarde pour les générations futures.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :