Apple étend les tests du Mac M3 en prévision du lancement présumé en octobre

Apple continue d’intensifier les tests des nouveaux Mac M3 alors que nous approchons d’un lancement prévu en octobre. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple a récemment commencé à tester un nouveau Mac avec un identifiant de modèle « Mac15,12 » équipé d’une puce M3, potentiellement une nouvelle version du Mac mini.

Le rapport provient de Mark Gurman dans la dernière édition de sa newsletter Power On pour Bloomberg. Selon les sources de Gurman, le Mac alimenté par la M3 en cours de test est équipé d’un processeur à 8 cœurs, d’un GPU 10 et de 24 Go de RAM. Le processeur à 8 cœurs se compose de quatre cœurs d’efficacité et de quatre cœurs haute performance.

Cette configuration correspond à ce qui est actuellement disponible dans la version M2 du Mac mini, avec simplement la nouvelle puce M3 à la place. La version testée par Apple est probablement le modèle de base, mais avec une RAM de 24 Go au lieu de la quantité de base de 8 Go. « Compte tenu des spécifications de la puce M3 dans ce Mac en particulier, je pense qu’il représente probablement un Mac mini de prochaine génération », déclare Gurman.

Le rapport indique cependant que, bien que les compteurs de cœurs de base de la M3 soient les mêmes que ceux de la M2, la M3 Pro semble offrir un léger boost. Selon le rapport, la puce M3 Pro de base offre 12 cœurs de processeur et 18 cœurs de GPU, contre 10 cœurs de CPU et 16 cœurs de GPU pour la M2 Pro.

Au total, il y a eu six variations différentes de Macs alimentés par la M3 qui sont apparues dans les journaux de développeurs tiers obtenus par Bloomberg :

MacBook Air 13 pouces avec M3 (désigné sous le nom de Mac 15,1 et J513/J613)

MacBook Air 15 pouces avec M3 (désigné sous le nom de Mac 15,2 et J515/J615)

MacBook Pro 13 pouces avec M3 (désigné sous le nom de Mac 15,3 et J504)

iMac avec M3 (désigné sous le nom de Mac 15,4, Mac 15,5, J433 et J434)

MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec M3 Pro et M3 Max (désigné sous le nom de Mac 15,7, Mac 15,8, J514 et J516)

Éventuel Mac mini avec M3 (désigné sous le nom de Mac 15,12)

La puce M3 devrait être fabriquée à l’aide d’un nouveau processus de fabrication de 3 nm, ce qui réduit la distance entre les transistors sur la puce. Plus la distance est réduite, meilleures sont les performances et l’efficacité.

Bloomberg a précédemment rapporté que les premiers Mac alimentés par la M3 sont prévus pour une annonce en octobre. La gamme initiale comprendra apparemment le MacBook Pro 13 pouces, l’iMac 24 pouces et le MacBook Air 13 pouces. Il reste à savoir si le Mac mini M3 de base sera également lancé à ce moment-là.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :