Des bombes nucléaires à l’énergie propre : voici le grand plan des États-Unis pour ses entrepôts nucléaires

Le futur le plus vert va remplacer les bombes atomiques dans certains silos des États-Unis

« La guerre, la guerre ne change jamais » dicte la phrase de l’un des jeux post-apocalyptiques les plus célèbres de l’histoire : Fallout. Cependant, il semble que les gouvernements changent lentement, car certains optent pour le démantèlement des zones de stockage des bombes atomiques afin de créer des zones propres et sûres. Bien qu’il existe encore une certaine crainte nucléaire et même des cartes pour voir comment une bombe nucléaire affecterait votre ville, et plus encore maintenant avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine, la situation s’est considérablement apaisée au fil des décennies. Néanmoins, certains experts tels que Bill Gates ont prédit l’arrivée de nouvelles bombes atomiques sous forme d’armes numériques.

Quoi qu’il en soit, cette fois-ci, il est temps de parler d’un message assez positif : le remplacement des bombes atomiques par les énergies renouvelables.

Des silos et des cimetières nucléaires à des sites d’énergie verte

selon l’agence de presse « Reuters » et comme expliqué également par UrbanTecno, le département de l’énergie des États-Unis vise à nettoyer et à mettre fin à de nombreux silos dans lesquels étaient stockées des armes nucléaires à l’intérieur des frontières du pays américain. Ainsi, l’objectif est de transformer ces espaces d’entrepôts des armes les plus destructrices jamais créées par l’humanité en un endroit où l’on peut générer une énergie propre et sûre. La mission est assez ambitieuse et vise à s’adapter aux nouveaux temps.

Le « Department of Energy » est le propriétaire de ces sites, mais jusqu’à présent, leur utilisation n’avait pas été déterminée. Il convient de mentionner que certains silos de missiles sont passés entre des mains privées et peuvent être visités. Certains ont même été transformés en hôtels-bunkers originaux pour ceux qui souhaitent revivre l’expérience de la guerre froide à son maximum.

Cependant, pour les sites qui restent entre les mains de l’entité publique, l’objectif est de promouvoir les projets d’énergies vertes afin de parvenir à un niveau d’acquisition énergétique plus élevé avec la plus faible empreinte carbone possible. Ainsi, l’objectif est que ces projets se développent sous forme de centrales solaires et dans une moindre mesure également éoliennes et nucléaires. Beaucoup d’entre eux se trouvent dans des paramos très ensoleillés où les panneaux pourraient avoir un rendement très élevé.

En réalité, le projet dispose d’une superficie incroyable de 283 kilomètres carrés répartis dans cinq états différents pour pouvoir appliquer ces projets qui favorisent la production d’énergie par le gouvernement. De plus, ils sont sûrs et il n’y a aucun danger radioactif car ils ont été décontaminés après avoir stocké de l’uranium et du plutonium dans leurs installations. L’objectif est de générer de l’énergie propre dans des endroits où elle n’est pas suffisamment exploitée.

Le tout dans le but de respecter ce qui a été stipulé par le cabinet de Joe Biden, selon lequel les États-Unis devraient disposer d’une énergie propre d’ici 2035. De cette façon, tout comme en Europe, les programmes des pays occidentaux visent à réduire leur impact sur l’environnement.

Bien sûr, les États-Unis restent le deuxième plus grand détenteur de bombes atomiques au monde. Leur arsenal de missiles nucléaires est infini et pourrait dévaster la planète plusieurs fois. Cette mesure n’indique pas qu’ils renoncent à leurs armes nucléaires.

