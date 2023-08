43 pouces, 4K et 100 euros de moins : la smart TV de Xiaomi est brutale

Profitez au maximum du meilleur contenu avec ce super téléviseur Xiaomi. C’est une offre qui ne durera pas longtemps.

Voici le téléviseur de Xiaomi.

Si vous recherchez un téléviseur intelligent à prix abordable et doté de bonnes caractéristiques, vous êtes au bon endroit. Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez vous procurer le modèle Xiaomi F2 de 43 pouces pour seulement 299 euros, un prix exceptionnel. Comme vous le savez déjà, si vous êtes un utilisateur Prime, vous le recevrez rapidement et gratuitement à votre domicile.

Notre protagoniste arrive avec Fire TV OS, un système d’exploitation créé par Amazon pour nos téléviseurs. Il vous permettra de télécharger toutes sortes d’applications et de profiter comme jamais auparavant. Je vous assure, cet appareil est bien plus qu’un simple téléviseur.

Tout ce que vous gagnez avec le smart TV de Xiaomi

Le devant de ce téléviseur Xiaomi est très bien utilisé, ses cadres sont petits et il offre une expérience immersive. Nous avons une écran de 43 pouces avec une résolution 4K où vous pourrez profiter pleinement de vos contenus préférés, cela ne vous laissera pas indifférent.

Vous trouverez un système d’exploitation bien conçu et fluide, oubliez ces interfaces lentes et lourdes que l’on trouve sur certains téléviseurs bon marché. Obtenez les meilleures applications de séries et de films, peu importe si vous êtes plus fans de Disney+, Netflix ou Twitch. Vous les aurez toutes à portée de main.

Avec Fire TV OS vient l’assistant d’Amazon, Alexa, qui sera toujours là pour vous aider. Il vous suffit de l’invoquer à partir du bouton que vous trouverez sur la télécommande et de lui poser n’importe quelle question. Demandez-lui les derniers résultats de l’Atlético de Madrid ou demandez-lui de trouver une bonne série pour cette soirée où vous n’êtes pas inspiré. C’est vraiment utile.

Le lien envoi sur Amazon.es qui propose un tarif 100 € moins chers. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Vous n’avez pas à dépenser des centaines et des centaines d’euros dans un nouveau téléviseur. Il vous suffit de vous procurer l’un des smart TV de Xiaomi, qui se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix. Ils ont tout ce dont vous avez besoin et vous permettent d’accéder à un immense catalogue. Vous ne serez jamais à court d’une nouvelle série ou d’un nouveau film à regarder.

