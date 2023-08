4 conseils de productivité de Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates et Elon Musk

Ces gourous de la technologie vous donnent plusieurs conseils qui peuvent vous être très utiles pour optimiser votre temps, que ce soit au travail ou dans vos études.

Pendant sa vie, Steve Jobs a partagé de précieux conseils en matière de productivité qui vous aideront à mieux profiter de votre temps.

Les interruptions du téléphone portable, cet outil de travail compliqué qui ne fait qu’ajouter de la difficulté à la tâche, les nombreuses réunions… Utiliser les heures de travail pour faire tout ce que vous avez à faire n’est pas toujours facile, donc vous cherchez peut-être des conseils pour améliorer votre productivité. Qui de mieux que Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates et Elon Musk pour vous donner ces recommandations qui peuvent vous aider à mieux profiter de votre temps.

La journée de ces 4 gourous de la technologie compte également 24 heures, bien qu’il semble qu’ils en tirent beaucoup plus de profits que nous. Nous allons donc recueillir des conseils en matière de productivité qu’ils ont partagés publiquement et qui ne vous seront pas seulement utiles pour le travail, mais aussi pour les études et la vie quotidienne. Désormais, vous utiliserez mieux votre temps grâce à ces magnats de la technologie.

Steve Jobs: l’importance de savoir dire « non »

Le conseil clé en matière de productivité de Steve Jobs est très simple : l’importance d’apprendre à dire « non ». Il l’a expliqué lors de la Conférence mondiale des développeurs d’Apple en 1997. Il y a plus de 25 ans que Jobs a donné ce conseil, mais il reste extrêmement utile encore aujourd’hui.

En particulier, le fondateur de la société a souligné l’importance de dire « oui » aux idées qui méritent du temps et de l’énergie, et « non » aux centaines d’autres idées qui surgiront sur votre chemin. Par conséquent, la clé ici est le choix des projets, vous devez vous concentrer sur ceux qui vous offrent le plus d’avantages à l’avenir et renoncer à ceux qui ne valent pas vraiment la peine, car ils ne feront que vous voler votre temps.

Jeff Bezos: prendre rapidement des décisions

Jeff Bezos est connu de tous en tant que fondateur et PDG d’Amazon, l’une des entreprises technologiques les plus importantes de la planète. Étant donné l’énorme succès de l’entreprise, il vaut vraiment la peine de prendre en compte les conseils en matière de productivité de son créateur. Selon Bezos, la rapidité est importante en affaires, c’est pourquoi il vous recommande de prendre des décisions rapidement. Les déclarations de l’entrepreneur sont claires :

« La plupart des décisions devraient probablement être prises avec environ 70 % des informations que vous souhaiteriez avoir. Si vous attendez d’avoir 90 %, dans la plupart des cas, vous êtes probablement lent ».

Pour Jeff Bezos, corriger une mauvaise décision est moins compliqué que corriger une décision qui a été lente. Amazon continuera à suivre cette stratégie de prise de décision rapide, qui est également quelque chose de très amusant pour le fondateur de l’entreprise.

Bill Gates: la méditation comme outil de concentration

Le manque de concentration est un obstacle majeur à la productivité, car il peut vous faire perdre beaucoup de temps précieux. Pour éviter ce problème, Bill Gates a une recommandation : faire de la méditation une habitude quotidienne. Comme il l’a expliqué sur son site web Gates Notes en 2018, c’est un excellent outil pour améliorer la concentration. Tout comme nous faisons de l’exercice pour renforcer nos muscles, la méditation sert à entraîner notre esprit.

Le co-fondateur de Microsoft a admis ne pas être un expert en méditation, mais il a affirmé qu’il en pratiquait 2 à 3 fois par semaine pendant environ 10 minutes par séance. En réalité, il méditait parfois avec Melisa, son épouse. Pour lui, cela n’a rien à voir avec la foi ou le mysticisme, il médite simplement pour prêter attention à ses pensées et prendre un peu de distance avec elles.

Elon Musk: refuser les réunions non urgentes

Elon Musk estime que les nombreuses réunions de travail sont le fléau des entreprises et que c’est un problème qui ne fait qu’empirer avec le temps. C’est ce qu’il a expliqué dans une lettre sur la productivité qu’il a envoyée à ses employés en 2018. Musk ne veut pas perdre de temps avec des choses qui ne valent pas la peine, c’est pourquoi il refuse de participer à toutes les réunions qui ne sont pas vraiment urgentes.

En plus d’éliminer les réunions fréquentes, Musk conseille également de participer à celles où vous pouvez réellement apporter quelque chose de valeur. Si vous estimez que votre présence n’est pas utile pour faire progresser le sujet en cours, il vous recommande de quitter l’appel. Selon Musk, ce départ n’est pas impoli tant que vous n’apportez pas de contribution positive.

Une autre habitude d’Elon Musk qui peut vous aider à améliorer votre productivité est de commencer la journée de travail en effectuant la tâche la plus complexe que vous avez à faire. À partir de là, vous devez planifier le reste de la journée en fonction de la priorité des activités que vous devez réaliser. En voyant le succès entrepreneurial du propriétaire de Twitter, il vaut mieux prendre en compte ses recommandations en matière de productivité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :