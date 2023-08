Je n’achèterais que ce Xiaomi de 256 Go si j’avais 300 euros pour un nouveau téléphone.

La famille Redmi Note est cette année plus complète et compte plusieurs modèles parmi les meilleures ventes sur Amazon.

Hautes performances de traitement, excellente caméra pour son prix et mise à jour vers la dernière version d’Android.

La grande majorité des gens a un smartphone d’environ 200 à 300 euros, cela est un fait. Et croyez-le ou non, à ces prix, vous pouvez trouver de véritables bijoux de la technologie mobile. Pas besoin de dépenser 1000 euros ou plus pour obtenir quelque chose avec une excellente performance, un bon appareil photo et une grande batterie.

C’est le cas du Redmi Note 12 Pro 5G, que vous pouvez maintenant obtenir pour environ 300 euros, et souvent en dessous de ce montant. Actuellement, vous pouvez l’obtenir pour 349,99 euros sur le site web de Xiaomi, 270 euros sur Amazon et 277 euros sur AliExpress, et cela concerne le modèle le plus haut de gamme, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 GB)

Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 GB)

Achetez un bon smartphone de milieu de gamme avec une grosse réduction

Le smartphone de Xiaomi est actuellement l’un des meilleurs de la famille Redmi Note, aux côtés du modèle Redmi Note 12 Pro+ que nous avons récemment pu analyser. C’est une véritable bête pour moins de 300 euros, avec un processeur très efficace, une très bonne batterie et un appareil photo surprenant.

Xiaomi domine totalement le marché des smartphones de milieu de gamme Android. Parfois, certains modèles de Samsung se faufilent parmi les plus vendus, mais Xiaomi a l’avantage à cet égard. Grâce au Prime Day passé, le prix du modèle Pro 5G a baissé et est resté bas, ce qui facilite encore davantage sa recommandation aujourd’hui.

La puissance ne sera pas un problème car il intègre une puce MediaTek Dimensity 1080 avec une architecture de 6 nm et des vitesses allant jusqu’à 2,6 GHz. Il est accompagné par le GPU ARM Mali-G68, 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage interne. Nous pouvons également essayer Android 13 car la mise à jour a récemment été réalisée.

Son design attire également l’attention, notamment en raison de sa finesse. Il s’agit d’un téléphone portable d’une épaisseur de seulement 7,9 mm et d’un poids de 187 grammes. Il est résistant à l’eau et à la poussière avec un indice de protection IP53, et dispose d’un grand écran Amoled de 6,67″. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une très bonne réponse tactile, une compatibilité avec HDR10+ et Dolby Vision, et est protégé par le Gorilla Glass 5.

À l’arrière, il dispose d’un triple appareil photo avec stabilisateur optique de l’image composé de plusieurs capteurs : un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP f/1,88, un objectif grand angle de 8 MP avec un angle de 119 degrés et une lentille macro. Ils nous permettent tous d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et au ralenti à 960 ips. Son appareil photo frontal est un objectif de 16 MP qui fait un excellent travail pour les selfies et les appels vidéo.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 GB)

Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 GB)

Enfin, il est équipé d’une grande batterie de 5000 mAh capable de se recharger à une puissance de 67W en moins de 45 minutes et de nous offrir une autonomie de 2 jours complets. Et en termes de connectivité, nous avons la 5G, NFC, un port casque, infrarouges, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Dual SIM et GPS.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :