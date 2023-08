iPadOS 17 intègre enfin cette fonctionnalité de l’iPhone

iPadOS 17 a incorporé l’une des fonctionnalités préférées de l’iPhone qui est arrivée avec iOS 16.

iPadOS 17 vient avec l’une des meilleures fonctionnalités de l’iPhone

iPadOS 17 apporte de nombreuses nouveautés incluses dans iOS 17 telles que le correcteur automatique basé sur l’apprentissage automatique, les nouveautés dans l’application Messages ou la personnalisation de l’écran de verrouillage qui sont arrivées sur l’iPhone grâce à iOS 16. Une fonctionnalité qui arrive enfin sur l’iPad, mais qui aurait dû arriver bien plus tôt.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité ajoutée avec iPadOS 17, l’écran de verrouillage des iPad est entièrement personnalisable, tout comme sur l’iPhone. Vous pouvez modifier le fond d’écran, l’heure et ajouter des widgets de toutes sortes tels que le calendrier ou la météo qui apparaîtront sur la partie gauche de l’iPad lorsqu’il est en mode paysage.

Comment personnaliser l’écran de verrouillage de l’iPad grâce à iOS 17

Personnaliser l’écran de verrouillage sur l’iPad est très simple, il vous suffit de faire la même chose que vous feriez sur un iPhone avec iOS 16 ou iOS 17. Les étapes à suivre sont les suivantes :

Nous verrouillons notre iPad. Nous allumons l’écran de notre iPad. Nous appuyons longuement dessus et cliquons sur le bouton + qui apparaîtra. Nous sélectionnons notre fond d’écran préféré. Cela peut être une photo personnelle ou l’un de ceux que vous propose Apple dans sa galerie. Nous modifions les éléments de l’écran de verrouillage comme l’heure ou les widgets. Nous acceptons les modifications.

Et voilà. C’est ainsi que l’on personnalise facilement l’écran de verrouillage de notre iPad. Non seulement pour avoir le fond d’écran qui nous plaît le plus, mais aussi pour incorporer les widgets que nous utilisons le plus afin d’avoir des informations utiles.

Les iPads compatibles avec iPadOS 17

iPadOS 17 est compatible avec une grande partie des iPads qu’Apple a lancés au cours des dernières années. Il s’agit des suivants :

iPad Pro 12,9 pouces (deuxième génération ou ultérieure).

(deuxième génération ou ultérieure). iPad Pro 10,5 pouces .

. iPad Pro 11 pouces (première génération et ultérieure).

(première génération et ultérieure). iPad Air (troisième génération et ultérieure).

(troisième génération et ultérieure). iPad (sixième génération et ultérieure).

(sixième génération et ultérieure). iPad mini (cinquième génération et ultérieure).

