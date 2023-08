Rien de Téléphone (2) vs OnePlus 11, quel est le meilleur smartphone haut de gamme abordable ?

Comparaison de deux des smartphones les plus intéressants de la gamme haute économique

Le Nothing Phone (2) aux côtés du OnePlus 11

La gamme haute économique est en feu en 2023. De plus en plus de marques décident de se lancer dans ce segment du marché, où l’on peut trouver certains des smartphones ayant le meilleur rapport qualité-prix. Parmi eux, il y en a deux qui se démarquent du reste : le Nothing Phone (2) et le OnePlus 11.

Ils peuvent sembler être deux appareils très différents à première vue, mais les deux terminaux ont quelques similitudes entre eux et sont proposés à des prix similaires. C’est pourquoi, si votre budget pour un nouveau téléphone se situe autour de 700 euros, vous avez peut-être envisagé l’achat de l’un de ces deux modèles. Dans cette comparaison, nous voulons vous aider à choisir le modèle le plus approprié en fonction de ce que vous recherchez.

Comparaison vidéo entre le Nothing Phone (2) et le OnePlus 11

Design et écrans

L’esthétique des deux appareils ne pourrait pas être plus différente. Nothing, pour sa part, conserve son esthétique emblématique avec un dos transparent et un motif de lumières LED, combiné à un design sobre où les courbes disparaissent de l’écran et des côtés, et se trouvent uniquement sur le panneau en verre arrière.

Le OnePlus 11, en revanche, choisit de mettre en valeur le module de caméra principal, avec un design caractéristique que la marque peaufine depuis quelques années. De même, il opte pour les courbes, à la fois à l’avant et à l’arrière.

Les deux terminaux sont attrayants. Cependant, nous opterions pour le OnePlus 11 car il offre une sensation de qualité supérieure et dispose d’un dos avec une finition mate, beaucoup plus résistant aux empreintes et à la saleté que celui du Nothing Phone (2).

En ce qui concerne leurs écrans, il convient de mentionner que bien que les spécifications soient similaires, le modèle chinois offre un écran de résolution supérieure par rapport au Nothing, mais dans tous les autres domaines, ils offrent des résultats similaires.

Performances et batterie

Les deux terminaux sont équipés de processeurs Qualcomm, le Snapodragon 8+ Gen 1 pour le Nothing, et le Snapdragon 8 Gen 2 pour le OnePlus. Bien qu’il y ait quelques différences entre les deux plateformes, les deux processeurs sont fabriqués avec le même procédé de fabrication et offrent des performances très similaires.

Cependant, nous avons constaté quelques différences importantes. Le modèle de Nothing est plus efficace pour dissiper la chaleur lorsqu’il est soumis à des tâches très exigeantes et prolongées.

Au quotidien, cependant, les différences sont à peine perceptibles et les deux modèles offrent d’excellentes performances pour jouer ou effectuer des tâches exigeantes.

En ce qui concerne leurs batteries, les deux modèles offrent une autonomie très correcte, peut-être légèrement supérieure pour le modèle de Nothing. Le modèle OnePlus, cependant, garantit des chargements beaucoup plus rapides grâce à la technologie SuperVOOC de 100 W, ce qui met le Nothing Phone (2) et ses 45 W légèrement à la traîne, d’autant plus que ce dernier n’inclut même pas le chargeur dans la boîte.

En faveur du Nothing, il faut noter qu’il prend en charge la charge sans fil.

Logiciel et expérience

Nous arrivons à un domaine clé, à savoir le logiciel, où Nothing mise sur une interface simple avec un aspect très proche d’Android pur, mais avec des touches propres qui lui donnent une personnalité. Quelque chose de similaire à ce que OnePlus proposait avec les premières versions d’OxygenOS.

Cette personnalité a disparu depuis longtemps du logiciel de OnePlus, qui n’est maintenant rien de plus qu’une version légèrement modifiée de ColorOS, le logiciel présent sur les téléphones OPPO.

Mis à part les aspects subjectifs, la réalité est que les deux surcouches fonctionnent bien, sont fluides, rapides et stables, bien que Nothing OS offre une plus grande cohérence esthétique et montre un plus grand souci du détail de la part de la marque.

Caméras

Passons maintenant aux caméras, et malgré les différences dans le nombre de capteurs, l’expérience photographique n’est pas aussi différente qu’on pourrait s’y attendre.

Le capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels est présent derrière l’objectif principal des deux modèles, et le traitement des deux terminaux génère des clichés très similaires, avec des couleurs vives et un contraste supplémentaire. Le OnePlus 11 semble cependant faire un meilleur travail en ce qui concerne le calcul de la plage dynamique, surtout dans les scènes peu éclairées.

Les caméras secondaires offrent des résultats similaires. Dans les deux cas, il est possible d’obtenir des images de bonne qualité avec l’objectif grand angle, bien que le capteur plus grand du OnePlus 11 offre certains avantages dans certaines situations.

Malgré l’absence de zoom optique, le Nothing Phone (2) fait du bon travail avec les images agrandies, au point d’être comparables à celles capturées avec le téléobjectif optique à deux fois le zoom du OnePlus 11.

Prix

Des deux modèles, le Nothing Phone (2) est le moins cher, avec un prix qui commence à partir de 649 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cependant, cette version est exclusive à la boutique officielle de Nothing, et dans les autres canaux de vente, nous trouverons le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, au prix de 699 euros.

Nothing Phone (2)

Le OnePlus 11, quant à lui, a subi plusieurs réductions de prix depuis son lancement, et aujourd’hui, on peut le trouver à des prix très similaires à ceux du modèle de Nothing.

OnePlus 11

En résumé…

Les deux téléphones sont similaires, mais présentent des différences sur des aspects clés tels que le design, le logiciel ou les caméras.

Le OnePlus 11 serait plus recommandé pour ceux qui recherchent un téléphone avec un ensemble de caméras supérieur, une charge rapide plus rapide et un processeur légèrement plus puissant.

De son côté, le Nothing Phone (2) pourrait convenir davantage à ceux qui privilégient un appareil au design emblématique, un logiciel plus stable et raffiné, une charge sans fil et une autonomie légèrement plus longue.

