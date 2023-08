PlayStation Earbuds, tout ce que l’on sait sur les nouveaux écouteurs Bluetooth de Sony

Il y a déjà quelques mois, Sony a annoncé la sortie des écouteurs Sony PlayStation Earbuds, des écouteurs Bluetooth inspirés du design de la PlayStation 5. Lors de cette présentation, le fabricant a seulement confirmé qu’il s’agissait d’écouteurs à latence faible avec une reproduction audio non compressée qui seront compatibles avec la PlayStation 5, les PC et la nouvelle console portable de Sony appelée Project Q.

Le design de ces écouteurs Sony PlayStation Earbuds sera inspiré de l’esthétique de la PlayStation 5.

La présentation a eu lieu fin mai, il y a plus de 2 mois maintenant. Cependant, Sony n’a pas donné plus d’informations officielles sur les caractéristiques de ces nouveaux PlayStation Earbuds. Heureusement, grâce à la réception de la certification FCC (Commission fédérale des communications des États-Unis), nous connaissons de nouveaux détails sur leur aspect et leurs fonctionnalités.

Le site My Smart Price a confirmé que les PlayStation Earbuds et l’adaptateur USB ont d’abord obtenu la certification Bluetooth SIG. Ensuite, les deux dispositifs ont passé les tests de la Commission fédérale des communications et ont reçu la certification FCC, ce qui indique que leur sortie sur le marché est imminente.

Cette dernière certification nous permet de savoir que les écouteurs ont le numéro de modèle YY2977, tandis que l’adaptateur USB porte le numéro YY2980. De plus, elle confirme également que les Sony PlayStation Earbuds auront la prise en charge de l’audio Bluetooth LE et la technologie d’annulation active du bruit. Par conséquent, il semble que les utilisateurs pourront s’isoler complètement du monde extérieur pendant qu’ils jouent, écoutent de la musique ou discutent avec d’autres joueurs.

Take a sneak peek at new accessories revealed at today’s Showcase — the Project Q device for playing games installed on your PS5 and streamed over WiFi, plus our first official wireless earbuds offering lossless audio on PS5 and PC.

More details to come in the months ahead. pic.twitter.com/0nzemSWSCV

— PlayStation (@PlayStation) 24 mai 2023