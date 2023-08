Ce fond d’écran animé génial amène ta musique préférée à l’écran d’accueil de ton téléphone mobile

Jukebox est un nouveau fond d’écran animé parfait pour les amateurs de musique.

Avec Jukebox, vous pouvez visualiser votre musique préférée sur l’écran de verrouillage ou d’accueil de votre téléphone portable

Amateurs de musique, vous êtes sur le point de découvrir votre nouveau fond d’écran préféré. Son nom est Jukebox et il a été créé par le mythique développeur d’applications pour Android, Sam Ruston, à l’origine d’autres applications très populaires comme Hurry ou Flamingo for Twitter. Cette fois-ci, il nous apporte un outil de personnalisation au design extrêmement soigné et capable de s’adapter de manière dynamique à ce qui est écouté à chaque instant.

Jukebox est une application payante, mais elle coûte moins d’un euro et demi et vaut certainement la peine de lui donner une chance.

Visualisez ce que vous écoutez avec Jukebox, l’un des meilleurs fonds d’écran animés du moment

Les fonds d’écran animés pour Android sont plus vivants que jamais, et voici la preuve. Jukebox est récemment arrivé sur Google Play Store et n’a eu besoin que de plus de 1 000 téléchargements pour devenir l’un des meilleurs fonds d’écran animés de la boutique d’applications Android.

L’application est très simple à utiliser. Une fois qu’elle est installée, elle permet de visualiser ce qui est écouté sur le téléphone sur l’écran d’accueil ou l’écran de verrouillage. L’application récupère les couleurs de la pochette de l’album en cours de lecture et colore automatiquement un CD qui tourne au centre de l’écran.

La visualisation de la musique est personnalisable, avec différentes options permettant de modifier l’apparence du CD. Par exemple, il est possible d’ajouter une couleur de fond, d’activer ou de désactiver l’effet de bruit, d’afficher ou de masquer l’image de la pochette ou même de choisir un style prédéfini qui s’affiche lorsque la musique n’est pas en cours de lecture, ou bien de choisir une image de fond d’écran qui apparaît lorsque rien n’est en train d’être lu.

Le fond d’écran animé est disponible à la fois sur l’écran de verrouillage et sur l’écran d’accueil. De plus, il fonctionne avec n’importe quel type d’application de lecture audio, y compris Spotify, YouTube Music, Tidal, Amazon Music et les principales plateformes de podcasts.

Jukebox peut être téléchargé depuis Google Play Store au prix de 1,39 euros.

Télécharger sur Google Play | Jukebox

