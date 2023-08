Cette friteuse à air est tout ce dont vous avez besoin à la maison : 5,5 litres, 8 modes et pack d’accessoires pour 75 euros

Emportez cette friteuse à air pour plus de la moitié de son prix et optez pour une cuisine beaucoup plus simple et saine.

Grâce au grand plateau de 5,5 litres, vous pourrez cuisiner pour plusieurs personnes en une seule fois.

Vous n’avez pas besoin de dépenser 200 euros pour acheter une friteuse à air qui vous aide à cuisiner de manière plus simple et plus saine. En réalité, pour moins de 100 euros, vous pouvez trouver des modèles qui ont tout ce dont vous avez besoin : puissance, plateau de grande capacité et plusieurs modes de cuisson différents. L’exemple parfait est le Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro, avec un plateau de 5,5 litres et 8 fonctions qui est même accompagné d’un pack d’accessoires qui vous aideront à préparer vos plats préférés plus facilement.

Un autre aspect remarquable de la friteuse à air de Cecotec est qu’elle dépasse souvent les 60% de réduction. Elle coûte normalement 199 euros, mais vous pouvez généralement acheter la Cecofry Full Inox 5500 Pro pour 74,90 euros sur Amazon. Vous pouvez également la trouver chez MediaMarkt au même prix, qui en plus de vous l’envoyer à domicile, vous offre également la possibilité de retirer la friteuse à air dans l’un de ses stores.

Cette Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro changera votre alimentation pour une alimentation plus saine, avec moins d’huile et moins de graisses. De plus, la cuisson sera beaucoup plus simple, il vous suffit d’assaisonner la nourriture et de la mettre sur le plateau pour laisser la friteuse faire son travail et vous rendre des plats délicieux.

Une friteuse à air très complète pour seulement 75 euros

Cuisiner sera beaucoup plus simple et rapide si vous avez cette friteuse à air de Cecotec. Tout d’abord, parce que ses 8 modes de cuisson vous permettent de l’utiliser pour de nombreuses fonctions. Vous pouvez griller des ailes de poulet et des pommes de terre, décongeler du pain sans attendre des heures, cuire des pizzas et même préparer de délicieux légumes et poissons. En bref, vous pouvez préparer une infinité de plats qui seront encore plus savoureux grâce à la touche spéciale apportée par la friteuse.

Un autre avantage est que vous pouvez cuisiner pour plusieurs personnes en une seule fois, sans avoir à diviser la nourriture en plusieurs lots différents pour qu’elle soit bien cuite. Le plateau a une capacité de 5,5 litres et peut être facilement retiré et nettoyé au lave-vaisselle pour être prêt pour la prochaine session de cuisson. D’autre part, cette friteuse à air a un design très élégant avec une finition en acier inoxydable, elle sera donc parfaite dans votre cuisine.

La Cecofry Full lnoxBlack 5500 Pro a une puissance de 1700 watts et une température pouvant atteindre 200 degrés. Vous pouvez choisir parmi les 8 modes de cuisson différents ou régler la température et le temps manuellement à partir du panneau tactile situé sur le devant de la friteuse. Avec seulement quelques touches, vous pouvez préparer les réglages parfaits pour le plat que vous allez cuisiner.

Nous vous recommandons également cette friteuse à air de Cecotec car elle est livrée avec un pack de 8 accessoires qui vous seront très utiles pendant la préparation. Tous les accessoires sont fabriqués en silicone, ils sont donc faciles à nettoyer. En bref, la Cecotec Cecofry Full lnoxBlack 5500 Pro a tout ce dont vous avez besoin dans une friteuse à air. Une fois que vous y serez habitué, vous l’utiliserez sûrement tous les jours pour cuisiner.

N’oubliez pas que, en plus d’être très complète, cette Cecofry Full Inox 5500 Pro est également un excellent achat en raison des grandes réductions qu’elle offre. En réalité, il est normal de l’acheter sur Amazon pour environ 75 euros. Si vous avez Amazon Prime, vous la recevrez à domicile en seulement quelques jours sans frais de livraison. Si vous recherchez un autre modèle bon marché, vous pouvez également consulter le Mi Smart Air Fryer de Xiaomi, vendu 74,99 euros dans la boutique Xiaomi.

