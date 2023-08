Dans le pays des iPhones, cette marque est la seule à réussir à se développer

Alors que les ventes de marques comme Samsung et Apple chutent en pic, cette entreprise améliore ses données de 48% par rapport à l’année dernière.

Cette marque améliore ses données de vente de téléphones mobiles aux États-Unis, avec une augmentation de 48% du nombre d’unités vendues // Image : .

Les États-Unis sont la terre des iPhone, comme le montre l’étude des ventes de téléphones mobiles au deuxième trimestre 2023 publiée par Counterpoint Research. Plus de la moitié des smartphones vendus aux États-Unis d’avril à juin de cette année appartenaient à Apple, mais ce ne sont pas que de bonnes nouvelles pour l’entreprise américaine.

Cette même recherche de Counterpoint Research indique également que des marques comme Apple, Samsung ou Motorola n’ont pas réussi à améliorer leurs ventes par rapport à la même période en 2023. Dans le pays des iPhone, une seule marque a réussi à croître et à augmenter considérablement le nombre de téléphones mobiles vendus. Attention, elle l’a fait de manière incroyable, en améliorant ses données de 48%. Il s’agit d’un fabricant de smartphones également américain, pouvez-vous deviner lequel ?

Google, la seule marque qui grandit aux États-Unis

Pour le troisième trimestre consécutif, le marché des ventes de téléphones mobiles aux États-Unis s’effondre. En tenant compte des données de Counterpoint Research, la baisse au deuxième trimestre 2023 a été de 24% par rapport à la même période en 2022. Cette baisse des ventes de smartphones a un impact direct sur des marques comme Samsung, qui a vu ses ventes diminuer de 37% d’avril à juin par rapport aux mêmes mois de l’année précédente.

Apple a mieux résisté à la mauvaise situation du marché aux États-Unis et s’est une fois de plus positionné comme la marque qui vend le plus de téléphones mobiles dans le pays. Son leadership est incontestable, avec 55% des smartphones vendus appartenant à la marque. Par conséquent, nous pouvons dire que plus de la moitié des téléphones mobiles vendus sont des iPhone. Cependant, il convient de mentionner que Apple a vendu moins d’iPhone que pendant la même période en 2022, avec une baisse de 6%.

Apple, Motorola, Samsung, Alcatel… De nombreux fabricants ont subi un intérêt moindre de la part des utilisateurs pour l’achat de nouveaux téléphones mobiles. Cependant, une marque a été grandement bénéficiée par le deuxième trimestre 2023. Il s’agit de Google, qui a vu ses ventes augmenter de 48% par rapport à la même période en 2022.

Le succès des Google Pixel est de plus en plus grand, bien qu’il représente encore une petite part du marché total. Alors que la vente des Pixel représentait 1% au T2 2022, elle est passée à 3% au même trimestre de cette année 2023. Nous pouvons donc dire que les téléphones mobiles de Google se font peu à peu une place sur le marché américain.

Les nouvelles sont positives pour Google et pour Apple, qui reste intouchable aux États-Unis. Cependant, l’avenir semble se compliquer pour les fabricants de téléphones mobiles dans le pays. Selon l’étude de Counterpoint Research, l’incertitude économique fera que les utilisateurs continueront à hésiter à renouveler leurs smartphones au troisième trimestre de l’année, c’est-à-dire que les ventes d’appareils continueront de baisser.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :