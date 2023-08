Cette modification dans l’une des applications que vous utilisez le plus empêchera votre téléphone Xiaomi de se remplir de photos et de vidéos inutiles, vous évitant ainsi de devoir les supprimer ultérieurement

Photos. Vidéos. Plus ou moins tout le monde a ces deux types de fichiers multimédias sur son téléphone portable. Mais sais-tu réellement combien tu en as, et combien d’espace ils prennent sur ton smartphone? Et l’une des applications les plus coupables de cela est précisément l’une des plus utilisées: WhatsApp.

Quand il a commencé, WhatsApp ne servait qu’à envoyer des messages texte. Mais ensuite, il a évolué, il a grandi, et tout à coup il permettait d’envoyer des photos, puis des vidéos. Et ensuite même des fichiers multimédias. Le problème, c’est que si nous ne donnons pas l’ordre spécifique à l’application, celle-ci enregistrera tout ce qui nous est envoyé via un chat dans l’espace de stockage interne du téléphone portable. Et cela, à long terme, se traduit par un manque d’espace à cause de WhatsApp.

Oui, les fichiers de WhatsApp sont enregistrés dans la galerie de votre téléphone portable

Lorsque vous téléchargez un fichier multimédia depuis WhatsApp, celui-ci est automatiquement enregistré dans la galerie de votre téléphone grâce à l’option Visibilité des fichiers multimédias, qui est activée par défaut. La bonne nouvelle, c’est que cette fonctionnalité n’affecte que les nouveaux fichiers multimédias téléchargés lorsque la fonctionnalité a été activée ou désactivée, et elle ne s’applique pas aux anciens fichiers.

Par conséquent, en la désactivant, vous éviterez que tout le multimédia qui vous est envoyé n’empiète par défaut sur la mémoire de votre téléphone portable Xiaomi, Redmi ou POCO. Et pour cela, vous devez faire ce qui suit:

Empêcher l’enregistrement des fichiers multimédias reçus dans tous les chats individuels et de groupe

Ouvrez WhatsApp Cliquez sur le menu Plus d’options qui se trouve dans l’icône des trois points verticaux en haut à droite Recherchez l’option Paramètres. Accédez à l’option Discussions Voyez-vous la fonctionnalité Visibilité des fichiers multimédias? Déconnectez-la

Empêcher l’enregistrement des fichiers multimédias d’un chat individuel ou de groupe spécifique

Ouvrez un chat individuel ou de groupe. Cliquez sur le menu Plus d’options qui se trouve dans l’icône des trois points verticaux en haut à droite Cliquez sur la première option, Voir le profil / Infos du groupe. Vous pouvez également toucher le nom du contact ou l’objet du groupe. Recherchez la troisième option, Visibilité des fichiers multimédias, et déconnectez-la si elle est activée.

