Non, l’écran toujours allumé des iPhone 14 Pro ne consomme pas autant de batterie qu’ils le disent

La pantalla siempre encendida de los iPhone 14 Pro es inteligente y no gasta tanta batería como dicen.

La pantalla siempre encendida de los iPhone 14 Pro es inteligente para ahorrar batería

Une des grandes caractéristiques des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max est l’écran toujours allumé ou l’écran always-on en français. Une technologie qui n’était pas nouvelle pour les utilisateurs de l’écosystème Apple car nous l’avions vue pour la première fois avec le lancement de l’Apple Watch Series 4 en 2018.

Ce que fait l’écran toujours allumé, comme son nom l’indique, est de maintenir l’écran de l’iPhone allumé en permanence lorsqu’il est verrouillé. Ce qui rend cette nouvelle fonction spéciale, c’est que lorsqu’elle est utilisée, elle réduit la fréquence de rafraîchissement de l’écran à 1 Hz dans le but d’économiser autant de batterie que possible. C’est pourquoi elle ne consomme pas autant de batterie qu’on le pense, car elle est également intelligente.

L’écran toujours allumé est intelligent dans le but d’économiser de la batterie

Bien que l’objectif de cette fonction soit de maintenir l’écran de l’iPhone allumé en permanence, ce n’est pas toujours le cas. Pourquoi ? Parce qu’on ne veut pas non plus épuiser la batterie de notre iPhone. Apple a rendu cela possible en le rendant intelligent et en l’éteignant dans certains cas pour qu’il ne fonctionne pas lorsque ce n’est pas nécessaire. Les cas où le always-on s’éteint sont les suivants:

Lorsque l’iPhone est posé face vers le bas sur une table. Si l’iPhone est dans une poche. Si vous vous éloignez de votre iPhone tout en étant dans une pièce. Lorsque le mode économie d’énergie est activé. Le mode sommeil est activé. L’iPhone n’a pas été utilisé depuis longtemps. La fonctionnalité Continuity Camera est utilisée. Si l’iPhone est connecté à CarPlay.

Chaque fois que l’un de ces cas se produit, l’écran de l’iPhone s’éteint pour économiser la batterie. De plus, comme nous l’avons mentionné, nous obtenons non seulement une économie de batterie au quotidien grâce à son intelligence, tout comme sur l’Apple Watch, grâce à la technologie LTPO, le rafraîchissement de l’écran passe à 1 Hz. Cependant, nous pouvons également automatiser cette fonction avec l’application Raccourcis.

Comment automatiser l’écran toujours allumé avec l’application Raccourcis

Même si elle est intelligente, l’écran toujours allumé peut être automatisé avec l’application Raccourcis. Grâce à elle, nous pouvons le faire s’éteindre ou s’allumer à un moment précis de la journée, par exemple, en fin d’après-midi ou le soir, pour que l’iPhone tienne plus longtemps. Pour cela, vous devrez suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone. Appuyez sur le bouton Automatisation en bas de l’écran. Créez une nouvelle Automatisation personnelle en appuyant sur le bouton + en haut de l’écran. Choisissez Moment de la journée, ainsi que l’heure et la fréquence à laquelle vous souhaitez que l’automatisation s’exécute. Dans le moteur de recherche des actions, recherchez l’action Écran toujours allumé. Appuyez sur l’action pour choisir Activé ou désactivé.

Et voilà. Grâce à cela, vous pourrez éteindre ou allumer l’écran toujours allumé à l’heure que vous avez choisie en fonction de l’état dans lequel il se trouve à ce moment-là. Comme vous l’avez vu, avec l’application Raccourcis et ses automatisations, vous pouvez réaliser de grandes choses comme celle-ci ou même prolonger l’autonomie de votre iPhone ou ne jamais oublier de régler le réveil pour le lendemain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :