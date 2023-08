C’est le mois d’août et les stagiaires travaillent dur chez Google : voici les projets sur lesquels ils travaillent.

Le travail de ces stagiaires est très intéressant et pourrait bénéficier directement à votre téléphone Android et à des applications comme Google Maps.

Les stagiaires de Google ont des projets très intéressants pour des applications comme Google Maps.

Le dernier jeudi de chaque mois de juillet est célébrée la Journée internationale du stagiaire, une date que Google a souhaité commémorer de manière spéciale en mettant en évidence le travail de quatre de ses stagiaires. Dans un article publié sur le blog de Google, Aden Haussmann, stagiaire associé de l’équipe Produit de Google, a été chargé de nous parler des projets intéressants sur lesquels ses collègues travaillent.

Les personnes sélectionnées illustrent la diversité de l’équipe Google, avec des stagiaires de New York, São Paulo au Brésil, Sunnyvale en Californie et Bangalore en Inde. Le travail de ces stagiaires est essentiel, car il affecte directement l’expérience des utilisateurs à travers des applications comme Google Maps et l’amélioration de l’efficacité des dispositifs que nous utilisons quotidiennement. Voyons en quoi consiste précisément le travail de ces stagiaires chez Google.

Jared : de nouveaux outils pour Google Maps

Jared est un jeune homme de New York qui travaille sur le développement de nouvelles fonctionnalités pour Google Maps, la plateforme de cartographie de l’entreprise utilisée par plus d’un milliard d’utilisateurs chaque jour. C’est justement cette portée mondiale de son travail qui a été la partie la plus gratifiante de ses journées en tant que stagiaire chez Google. Pour l’instant, Jared continue de travailler quotidiennement sur les outils en développement pour Maps dans le but de perfectionner son travail et d’acquérir de l’expérience pour l’avenir.

La présence de Jared dans l’équipe Google Maps a un impact direct sur les utilisateurs du service, qui profiteront sûrement dans le futur de certaines des fonctionnalités auxquelles il a contribué.

Dafne : améliorer l’impact social et environnemental des entreprises

Pour célébrer la Journée internationale du stagiaire, Google nous a également présenté Dafne, une jeune femme de São Paulo (Brésil) qui travaille sur la plateforme Impact! ESG. Son travail consiste à dialoguer avec les entreprises du pays afin qu’elles comprennent et améliorent leur engagement en matière de questions sociales, environnementales et de gouvernance.

Pour ce faire, Dafne analyse la situation de chaque entreprise et explique aux clients les aspects à améliorer. Comme l’explique l’intéressée, ce travail est important pour elle car il « influence les responsables de marque et les leaders créatifs pour construire un monde meilleur grâce à la création d’un impact environnemental et social positif ».

Chenille : lancement de la nouvelle API TensorFlow

Lors de l’événement Google I/O de cette année 2023, Google a présenté la nouvelle API TensorFlow, son écosystème open-source d’apprentissage automatique. C’est Chenille qui est à l’origine de ce lancement, une stagiaire basée à Sunnyvale en Californie qui aide les développeurs d’apprentissage automatique à rendre leur travail plus efficace en termes de ressources sans compromettre la qualité des résultats.

« Je rédige également des documents techniques, tels que des guides de code et autres documentations, pour soutenir le lancement [de l’API] », explique Chenille sur le blog de Google. Elle affirme également que son travail sur ce projet a été très enrichissant, surtout en raison du défi que représentait sa participation. Son intérêt pour l’apprentissage automatique est encore plus grand après avoir bénéficié de la bourse de Google, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’elle continue de s’investir dans ce domaine de la technologie.

Hisham : améliorer l’efficacité des dispositifs

Hisham est une stagiaire dans le département de l’ingénierie matérielle de Google à Bangalore en Inde, qui travaille à rendre les appareils plus efficaces. En quoi consiste exactement son projet ? Eh bien, à ce que les performances des appareils soient améliorées, que leur batterie ait une durée plus longue et que la sécurité soit toujours présente. Comme l’explique Hisham, son travail au sein de l’équipe Google Tensor est basé sur « la configuration de la puce de sorte que les problèmes puissent être identifiés et corrigés dès le départ ».

La stagiaire sait que son travail a un impact direct sur l’expérience des utilisateurs, et c’est apparemment ce qu’elle préfère dans son passage par les bureaux de Google. Hisham est la dernière des quatre stagiaires que nous avons pu connaître grâce à la célébration de la Journée du stagiaire. Comme nous pouvons le constater, même s’ils ne sont pas des employés permanents de l’entreprise, leur travail est tout aussi important.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :