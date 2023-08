Ceci est le Kindle le moins cher d’Amazon : design compact, écran lumineux et 6 semaines d’autonomie de batterie.

Pour un peu plus de 100 euros, vous pouvez obtenir un Kindle de grande qualité avec lequel vous pourrez lire vos livres préférés en toute commodité.

Ce Kindle tient parfaitement dans votre sac ou votre sac à dos pour que vous puissiez également lire en dehors de la maison.

Amazon dispose d’un large catalogue de lecteurs de livres électroniques, vous pouvez même dépenser plus de 400 euros pour l’un d’entre eux. Cependant, si vous recherchez une alternative économique, le modèle Kindle 2022 est le meilleur que vous puissiez acheter. Il a un design compact, vous pouvez donc le transporter toujours dans votre sac à dos ou votre sac à main, un écran net avec un éclairage intégré et une batterie qui vous permet de l’utiliser pendant jusqu’à 6 semaines sans avoir besoin du chargeur.

Ce Kindle 2022 est le moins cher de tous, avec un prix de vente recommandé de 109 euros tant dans le modèle noir que dans le modèle bleu. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, avec une livraison rapide et gratuite avec Amazon Prime, et chez MediaMarkt, qui vous permet de choisir entre la livraison à domicile et le retrait dans l’un de ses stores. Si l’on analyse le marché, on constate que ce Kindle est l’un des modèles les moins chers de tous, donc son achat en vaut la peine tant pour sa qualité que pour son prix.

Confort, qualité et prix abordable avec ce Kindle

L’achat de ce Kindle en vaut la peine pour plusieurs raisons. Tout d’abord, pour la qualité de son écran de 6 pouces, avec une netteté de 300 pixels par pouce pour que vous puissiez lire le texte et voir les dessins sans aucun problème. Bien sûr, vous pouvez ajuster la taille et la police du texte pour améliorer encore sa visibilité pour vous. Cet écran a une technologie antireflet, donc vous pouvez utiliser le lecteur en plein jour sans être dérangé par la lumière.

Attention, vous pouvez également utiliser le Kindle la nuit et dans des pièces peu éclairées, car son écran dispose d’une lumière intégrée dont vous pouvez ajuster l’intensité selon vos préférences. En plus de cette lumière, il dispose d’un mode sombre qui rendra la lecture plus confortable lorsque la nuit tombera. En fin de compte, c’est un écran qui offre une très bonne expérience de lecture.

Un autre point fort du Kindle que nous vous recommandons est que son autonomie peut atteindre 6 semaines d’utilisation. Par conséquent, vous avez le temps de lire un livre sans avoir besoin du chargeur. Cette autonomie varie en fonction de votre utilisation, mais vous pouvez être sûr que la batterie durera plusieurs semaines avant de vous demander de la recharger. Si vous oubliez votre chargeur lorsque vous partez en vacances, il aura encore de l’énergie jusqu’à votre retour à la maison.

À cela s’ajoute le fait que le lecteur de livres électroniques d’Amazon dispose de 16 Go de stockage, ce qui indique qu’il peut stocker des centaines d’ebooks sans manquer d’espace libre. Une autre option est de s’abonner à Kindle Unlimited, la librairie en ligne de livres électroniques d’Amazon. De cette manière, vous aurez accès à une bibliothèque virtuelle où vous trouverez sûrement le livre ou le magazine que vous souhaitez lire.

Ce Kindle standard est idéal si vous recherchez un appareil particulièrement confortable. Il ne pèse que 158 grammes et a une épaisseur de 8 millimètres, ce qui indique que vous pouvez le tenir d’une seule main confortablement. De plus, ces dimensions et les seuls 6 pouces de son écran le rendent également très pratique à emporter avec vous en dehors de la maison, il tient parfaitement dans votre sac à dos ou votre sac à main.

En fin de compte, le Kindle nous semble l’achat le plus intelligent si vous voulez obtenir un lecteur de livres électroniques bon marché et de qualité. Pour seulement 109 euros, vous pouvez l’acheter sur Amazon et chez MediaMarkt, avec des baisses de prix habituelles. Si vous recherchez une autre alternative, nous vous recommandons également de vous intéresser au Kobo Nia, également au prix de vente recommandé de 109 euros chez MediaMarkt et avec des offres ponctuelles.

