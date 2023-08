Que regarder avant d’acheter un iPhone d’occasion

Voici les aspects que vous devez vérifier avant d’acheter un iPhone d’occasion.

Nous allons vous expliquer ce qu’il faut regarder avant d’acheter un iPhone d’occasion. C’est une très bonne méthode si vous voulez acheter un nouvel appareil, mais à un prix inférieur. En effet, les iPhone sont les smartphones les plus vendus sur le marché de l’occasion grâce à leur longue durée de vie, tant sur le plan logiciel que matériel.

Bien que l’achat d’un iPhone d’occasion puisse sembler être une excellente option si vous envisagez de changer de modèle, il est important de prendre en compte certaines choses pour ne pas se faire avoir. Voici toutes ces choses à prendre en compte.

Ce que vous devez savoir avant d’acheter un iPhone d’occasion

Il est important de vérifier le numéro de série

Tout comme avec les AirPods, il existe également des contrefaçons d’iPhone, c’est pourquoi il est important de vérifier le numéro de série de l’iPhone d’occasion que nous allons acheter sur le site web d’Apple. Grâce à cette ressource, vous pourrez consulter des éléments tels que la date d’achat ou la garantie. Voici les étapes à suivre:

Accédez au site web officiel d’Apple. Localisez le numéro de série de l’iPhone dans Réglages > Général > Informations. Entrez le numéro de série sur le site web.

Une fois le numéro de série saisi, vous devrez vérifier que toutes les informations qui vous ont été fournies sont correctes.

Vérifier que l’iPhone n’est pas verrouillé

Il arrive parfois que des iPhone volés soient mis en vente, c’est pourquoi il est important de vérifier que l’iPhone d’occasion que vous essayez d’acheter n’a pas le verrouillage d’activation activé. Dans le cas contraire, à moins de connaître l’identifiant Apple du propriétaire légitime du téléphone, vous ne pourrez pas l’utiliser.

L’état de la batterie est un autre aspect à prendre en compte

Les batteries des iPhone ont une durée de vie de deux ans avant de commencer à se détériorer et il est recommandé de les remplacer lorsque leur santé passe en dessous de 80%. C’est pourquoi il est recommandé de vérifier cette information avant d’acheter un iPhone d’occasion. Voici comment faire:

Ouvrez l’application Réglages sur l’iPhone. Accédez à Batterie. Touchez Santé de la batterie. Vérifiez la Capacité maximale.

Vérifier que l’iPhone en question n’a pas de dommages et que ses boutons fonctionnent

Il est important de bien examiner l’iPhone que vous allez acheter pour vous assurer qu’il n’a pas de dommages visibles sur son boîtier ou son écran. Il peut fonctionner correctement avec des marques ou de légères rayures sur l’écran, mais si vous payez une somme conséquente pour quelque chose, il doit être en parfait état.

Un autre aspect de l’iPhone à vérifier est que les boutons de volume, ainsi que le bouton d’alimentation ou l’interrupteur de silence, fonctionnent correctement. Appuyez donc dessus pour vérifier qu’ils fonctionnent correctement.

Les caméras, un autre détail à ne pas négliger

Un autre élément de l’iPhone à vérifier est que ses caméras et ses capteurs sont en bon état. L’état physique peut être vérifié visuellement, mais l’état des capteurs devra être vérifié en ouvrant l’appareil photo et en testant chaque objectif en appuyant sur les différents boutons 0.5, 1, etc..

Vérifier si une pièce a été remplacée

Il est également important de vérifier si toutes les pièces sont d’origine Apple, telles que l’écran ou la batterie. Pour ce faire, vous devrez accéder à Réglages > Général > Informations. Si une pièce a été remplacée, elle apparaîtra dans cette section.

Vérifier que l’iPhone se charge normalement

Enfin, il est important de vérifier que le port de charge fonctionne correctement. C’est pourquoi il est recommandé d’avoir une batterie externe pour pouvoir vérifier que tout fonctionne normalement.

En suivant ces méthodes, vous pourrez acheter un iPhone d’occasion en parfait état. Elles sont très faciles à mettre en œuvre et il est toujours important d’acheter un iPhone dans le meilleur état possible, même s’il est d’occasion.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :