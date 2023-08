Voici les véritables intentions d’Elon Musk avec Twitter

Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de X, confirme que l’objectif d’Elon Musk est de transformer Twitter en une « application pour tout » à la manière de WeChat.

Découvrez quel est le véritable objectif d’Elon Musk avec X/Twitter

Depuis que le magnat sud-africain Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en mai de l’année dernière, pratiquement toutes les décisions qu’il a prises concernant le réseau social ont suscité une grande polémique. Mais au-delà du cirque médiatique, des décisions telles que limiter le nombre de tweets que l’on peut lire par jour, imposer le mode sombre comme interface par défaut ou changer le nom et le logo de l’application en X ont provoqué la perte constante d’utilisateurs de l’ancien Twitter au profit d’autres alternatives comme Mastodon, BlueSky ou Instagram Threads.

Mais enfin, il semble que toutes les décisions qu’Elon Musk a prises concernant Twitter tout au long de cette année aient un objectif clair, qui est de transformer X en plus qu’un simple réseau social de microblogging.

Musk veut faire de X le WeChat de l’Occident

Comme nous pouvons le lire dans Gizchina, la nouvelle PDG de X/Twitter, Linda Yaccarino, a déclaré que son objectif était de transformer X en une « Everything App » ou « Application pour tout » en suivant le modèle de la plateforme chinoise WeChat.

Si vous ne le savez pas, WeChat est bien plus qu’une application de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Telegram ou qu’un réseau social comme X, car avec elle, vous pouvez envoyer et recevoir de l’argent, payer vos factures de services publics, payer dans les cafés et les restaurants, acheter des billets d’autobus, de train et d’avion et vous abonner à d’autres services numériques de manière similaire à ce que vous faites avec Google en Europe.

Cependant, l’entreprise que Musk et Yaccarino veulent entreprendre n’est pas du tout simple, car le succès de WeChat, une application qui compte plus de 1,2 milliard d’utilisateurs actifs par jour en Chine, est dû au fait qu’elle est un produit créé pour et par le marché chinois, et une bonne preuve que cela ne fonctionnerait probablement pas de la même manière en Europe est que Tencent, la propriétaire de WeChat, n’a pas encore envisagé de s’étendre à l’Occident.

En plus de l’identité propre de la plateforme, un autre problème auquel Elon Musk serait confronté pour transformer X en WeChat de l’Occident est l’opposition très probable des deux grandes corporations technologiques en Europe, Google et Apple, car ces deux entreprises dominent la vie numérique de la grande majorité des utilisateurs de l’Occident et disposent de leur propre système de paiement mobile, Google Wallet et Apple Pay.

À cet égard, bien que nous ne pensions pas qu’il serait difficile d’intégrer ces plateformes de paiement à X, il faudrait savoir si Google et Apple seraient intéressés par une telle intégration.

Quoi qu’il en soit, à ce jour, tout ce que nous pouvons faire est de rester attentifs aux nouvelles de X pour voir si Elon Musk est capable de créer une plateforme numérique regroupant une grande variété de services en Europe ou si, au contraire, il échoue dans son ambition et met fin à l’ancien Twitter en chemin.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :