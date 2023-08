J’utilise ces écouteurs Bluetooth depuis 2 mois et je suis enchanté : 55h, annulation de bruit et LDAC

Ce modèle est le plus proche des haut de gamme de Sony actuels que nous avons pu tester, mais à moitié prix.

Vous êtes un amoureux de la musique? Vous aimez vous asseoir sur votre canapé et écouter une bonne playlist avec vos écouteurs sans fil à arceau? Eh bien, si vous envisagez d’acheter de nouveaux écouteurs ou de renouveler vos anciens, j’ai une bonne recommandation pour vous. Il s’agit du Edifier WH950NB, des écouteurs avec réduction de bruit active et à moitié prix par rapport aux Sony WH-1000XM5.

Ce modèle est une alternative à n’importe quel casque à environ 300 euros, voire plus, mais à seulement 179 euros sur Amazon en noir ou 169,90 euros sur PcComponentes. Je les ai en blanc, une édition limitée que j’ai pu obtenir il y a quelque temps. Il y a parfois des offres avec des réductions d’environ 20-30 euros sur ce modèle.

Edifier WH950NB

Révolutionnez vos moments musicaux avec ces écouteurs Bluetooth

Si vous souhaitez profiter de votre abonnement à Music Unlimited, Tidal ou Apple Music, avec des milliers de chansons sans perte de qualité, ces écouteurs Bluetooth d’Edifier seront vos alliés. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai opté pour ces écouteurs :

Ces écouteurs Bluetooth d’Edifier prennent en charge le son haute résolution et sont certifiés LDAC, garantissant un son de haute qualité avec une réponse en fréquence impressionnante de jusqu’à 40 000 Hz. Profitez de chaque détail de votre musique préférée avec une clarté et une netteté incroyables.

Oubliez les distractions et plongez dans votre musique. Ces écouteurs disposent de deux modes de réduction de bruit actifs, vous permettant de choisir le réglage parfait pour s’adapter à vos besoins et à l’environnement dans chaque situation. Que ce soit dans un environnement bruyant ou tranquille, profitez de votre musique avec un son clair et sans interférences extérieures.

Ils sont équipés de 4 microphones intégrés avec réduction du bruit ambiant, soutenus par un processeur de signal audio. Cela garantit que vos appels sont clairs et nets, même dans des environnements extérieurs. Les microphones identifient précisément votre voix, réduisent le bruit ambiant et éliminent le vent gênant.

Avec une autonomie allant jusqu’à 55 heures de lecture, les écouteurs Edifier WH950NB sont parfaits pour une utilisation tout au long de la journée. Même avec la réduction active du bruit activée, vous obtiendrez des performances impressionnantes de 34 heures de lecture continue. De plus, avec une charge rapide de seulement 10 minutes, vous bénéficierez de 7 heures supplémentaires de lecture. Vous pouvez économiser de la batterie en utilisant son port Jack 3,5 mm avec des appareils compatibles.

Le haut-parleur dynamique de 40 mm avec un film de titane dans les écouteurs offre une qualité sonore exceptionnelle et claire. Chaque note et chaque instrument sont reproduits avec précision, vous offrant une expérience d’écoute immersive et excitante. Ils sont compatibles avec le son spatial, pour que vous puissiez vivre la musique comme si vous étiez en plein concert.

Edifier WH950NB

En conclusion, ces écouteurs Edifier WH950NB sont le choix parfait pour ceux qui recherchent une expérience audio de haute qualité. Avec de la musique haute résolution, une réduction active du bruit, des appels cristallins et une longue durée de batterie.

