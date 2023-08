Combien de mémoire RAM ont les iPhone : la liste complète

Découvrez combien de mémoire RAM possède votre iPhone, ainsi que son utilisation et les applications qui consomment le plus.





Bien que la mémoire RAM soit une caractéristique très importante dans les téléphones Android, il est vrai que dans les iPhones, c’est tout le contraire, en réalité, c’est une donnée qu’Apple ne mentionne jamais dans ses présentations et dont nous sommes souvent informés a posteriori. Par exemple, il s’agit également d’une donnée que la société n’a pas rendue claire jusqu’à l’iPhone 13 Pro Max .

Et c’est parce que ce n’est pas important, en réalité, les iPhones n’ont pas besoin d’avoir beaucoup de mémoire RAM pour bien fonctionner . L’optimisation du logiciel + du matériel fait qu’ un iPhone, avec beaucoup moins de mémoire RAM qu’un Android, fonctionne beaucoup mieux . Cependant, c’est une donnée dont il est toujours bon de connaître, nous allons donc vous montrer une liste avec la mémoire RAM de tous les iPhones.

Qu’est-ce que la mémoire RAM et quel est son rôle dans un iPhone

La mémoire RAM est un type de stockage utilisé par les iPhones pour stocker des données temporairement . Contrairement au stockage réel de l’iPhone, la mémoire RAM est responsable de la conservation de ces données que l’iPhone utilise activement . La raison ? Il est beaucoup plus rapide d’y accéder.

Un exemple rapide du rôle de la mémoire RAM dans un iPhone est de stocker les données des différentes applications que nous utilisons . Grâce à la mémoire RAM, ces données sont rapidement accessibles lorsque nous ouvrons et fermons des applications sans consommer de batterie, c’est pourquoi iOS n’a pas besoin de supprimer les applications de la multitâche.

Ce qui consomme le plus de mémoire RAM sur un iPhone

Bien qu’il n’y ait rien d’aussi alarmant que de dire qu’un iPhone consomme beaucoup de mémoire RAM, il est vrai que les jeux ont tendance à en consommer plus que les applications . Cependant, il est vrai que ces derniers ont une consommation plus importante sur Android que sur iOS en raison de l’optimisation logicielle + matérielle dont nous avons parlé précédemment.

La raison est très simple: les applications et les jeux sur iOS sont conçus pour occuper beaucoup moins d’espace . Ainsi, ces applications sont optimisées par défaut pour utiliser moins de ressources, ce qui constitue également un avantage en termes de performance, de consommation de mémoire RAM et d’autonomie de l’appareil.

Combien de mémoire RAM a mon iPhone

iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max: 6 Go.

iPhone 14 et iPhone 14 Plus: 6 Go.

iPhone 13 Pro et 13 Pro Max: 6 Go.

iPhone 13 et 13 mini: 4 Go.

iPhone SE 3e génération: 4 Go.

iPhone 12 Pro et 12 Pro Max: 6 Go.

iPhone 12 et 12 mini: 4 Go.

iPhone SE 2020: 3 Go.

iPhone 11 Pro et 11 Pro Max: 4 Go.

iPhone 11: 4 Go.

iPhone XR: 3 Go.

iPhone XS et XS Max: 4 Go.

iPhone X: 3 Go.

iPhone 8 Plus: 3 Go.

iPhone 8: 2 Go.

iPhone 7 Plus: 3 Go.

iPhone 7: 2 Go.

iPhone SE: 2 Go.

iPhone 6S et 6S: 2 Go.

iPhone 6 et 6 Plus: 1 Go.

iPhone 5S: 1 Go.

iPhone 5C: 1 Go.

iPhone 5: 1 Go.

iPhone 4S: 512 Mo.

iPhone 4: 512 Mo.

iPhone 3GS: 256 Mo.

iPhone 3G: 128 Mo.

iPhone Original: 128 Mo.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la mémoire RAM dans un iPhone, à la fois ce que c’est, à quoi sert l’iPhone, ainsi que les applications qui consomment le plus . En plus de la mémoire RAM de chaque iPhone, qui est également l’objectif. Souvenez-vous qu’il est possible de nettoyer la mémoire RAM de l’iPhone en redémarrant ou en éteignant l’appareil, mais si vous préférez, vous pouvez le faire de manière plus exhaustive en suivant ce guide.

