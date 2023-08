Ma tablette recommandée est la 2ème la plus vendue du moment, et elle est en promotion.

Le dispositif est puissant et surtout possède de nombreuses mises à jour à venir.

L’iPad de 9e génération représente une avancée en proposant une tablette pour tous à un prix abordable.

Vous recherchez une tablet qui soit bonne, jolie et bon marché ? De nos jours, si vous voulez obtenir une bonne tablette, vous devez dépenser un peu d’argent, disons 350 euros et plus, pour avoir de la puissance, de la stabilité et des mises à jour. Et le roi des mises à jour est l’iPad d’Apple. Le modèle de 2021, de 9e génération, est ma recommandation pour un prix très attractif sur Amazon.

Vous pouvez l’obtenir au même prix chez MediaMarkt. De cette manière, nous pourrions dire que cet iPad est l’une des meilleures tablettes de 10 pouces en termes de rapport qualité-prix. Son prix officiel est de 429 euros, mais nous le trouvons généralement dans la plupart des boutiques en ligne aux alentours de 350-380 euros, un prix plus qu’attractif comparé à d’autres modèles Android récents.

Ce n’est pas seulement le prix attractif de cet iPad qui en réalité l’une des tablettes les plus vendues sur Amazon, mais il possède également un matériel et un logiciel solides. Ce n’est pas seulement une tablette pour les étudiants, elle convient également aux personnes qui travaillent à domicile, au bureau, qui font des présentations dans des bureaux ou sur un plateau de télévision. Vous pouvez l’utiliser comme bon vous semble.

L’iPad de 9e génération dispose d’un impressionnant écran Retina de 10,2 pouces et d’une résolution Full HD+ (2160 x 1620 px), qui offre des couleurs vives, des images nettes et des détails surprenants. Cet écran offre une expérience immersive pour regarder des films, naviguer sur le web, jouer ou éditer du contenu, ce qui en réalité un support idéal pour la créativité et la productivité.

Alimenté par le puissant processeur A13 Bionic d’Apple, cet iPad offre des performances rapides et fluides. Le A13 Bionic est connu pour sa capacité à gérer les tâches exigeantes et les applications graphiques intensives sans problème, ce qui permet des performances rapides et efficaces en tout temps. Il sera bientôt mis à jour avec la dernière version d’iPadOS 17.

Et si vous vous inquiétez de la batterie, avec cet iPad (et avec n’importe quel autre iPad), vous n’aurez pas de problèmes. Il est équipé d’une batterie de 8686 mAh capable de fournir jusqu’à 18 heures de lecture vidéo. Cela indique que si vous l’utilisez pour prendre des notes pendant 2 heures par jour en classe, vous pourrez l’utiliser pendant environ 7 à 8 jours avant de devoir la recharger.

Cet iPad de 2021 est équipé d’un appareil photo arrière de 8 MP qui permet de capturer des photos et des vidéos de haute qualité, même avec un grand angle. De plus, l’appareil photo frontal de 12 MP est idéal pour les appels vidéo et les selfies. Ces améliorations apportées à l’appareil photo rendent l’iPad encore plus polyvalent pour les activités multimédias et de communication.

Il est également compatible avec l’Apple Pencil de 1ère génération, ce qui permet aux utilisateurs d’écrire, de dessiner et de prendre des notes de manière naturelle et précise. Que ce soit pour des artistes créatifs, des étudiants ou des professionnels, l’Apple Pencil ajoute une dimension supplémentaire d’utilité et de créativité à l’appareil.

C’est le moment d’acheter un iPad de 9e génération, car à ce prix, c’est une affaire. Vous aurez une tablette avec des performances exceptionnelles tout au long de sa durée de vie, qui pourrait être de 8 à 10 ans selon votre utilisation.

