Si vous collectionnez des figurines, voici les toutes dernières de Dead Zebra pour les fans d’Android.

L’artiste Andrew Bell a partagé ses dernières créations pour Dead Zebra, deux figurines Android surfeuses comprenant des pieds magnétiques, une planche de surf et un accessoire de vagues.

Voici les nouvelles figurines ‘Bugdroid Surfer’ de Dead Zebra, disponibles en deux couleurs.

Les plus grands collectionneurs du coin vivent de bons moments, bien que pour être collectionneur, il ait toujours fallu avoir un bon compte en banque. Sinon, il serait impossible d’obtenir autant de téléphones en édition limitée qui sont présentés, le dernier en date étant le OnePlus 11 5G × Genshin Impact, bien que dans ce cas précis, posséder toute la collection de figurines Bugdroid de Dead Zebra coûtera probablement un peu moins cher.

En réalité, la société basée à Brooklyn était assez disparue depuis qu’en 2022 elle nous a présenté sa collection @Work de mini-androïdes inspirés de métiers, jusqu’à ce que ces deux nouvelles figurines Bugdroid surfeuses et diverses incitations additionnelles soient présentées sur sa boutique en ligne au cours des derniers jours.

Les nouvelles créations estivales de l’artiste Andrew Bell offrent non seulement le Bugdroid lui-même, qui arrive dans la taille habituelle de 3 pouces et est vêtu en surfeur, mais cette fois-ci, une planche de surf et un accessoire en forme de vague sont inclus, permettant à la figurine de se balancer grâce à ses pieds magnétiques.

Elles sont disponibles en deux teintes avec deux noms différents et des palettes de couleurs assorties à la thématique, appelées Summer Surfer et Sunset Surfer et que vous pouvez voir dans la galerie suivante.

Bugdroid Summer Surfer et Sunset Surfer, les nouvelles figurines de Dead Zebra

Le Summer Surfer est un Android baigné par le soleil d’été, avec un costume aux tons bleu ciel et bleu marine, tandis que la version Sunset Surfer est assortie aux couchers de soleil avec des couleurs roses et purple. Les planches de surf changent également, la première étant blanchâtre ou jaunâtre et la seconde d’un vert lime, tandis que l’accessoire en forme de vague peut être fixé avec du ruban adhésif double face pour que vous puissiez voir comment Andy Surfer se balance sur votre voiture, par exemple, ou sur n’importe quelle autre surface.

Bien sûr, ces figurines sont distribuées dans le monde entier à partir des États-Unis, où elles coûtent 18 dollars chacune, soit environ 16,40 euros au taux de change actuel. Elles sont amusantes, plus que d’habitude grâce à leurs accessoires, et il ne peut tout simplement pas y avoir de fan d’Android qui n’en possède pas plusieurs… Allez-vous les manquer ?

Procurez-vous la vôtre sur la boutique en ligne de Dead Zebra

