Le bracelet intelligent qui vous fera oublier complètement la Mi Band de Xiaomi

Et le meilleur de tout est qu’il a un prix similaire au modèle de Xiaomi.

Le bracelet HUAWEI est conçu pour se démarquer sur ce marché de plus en plus saturé d’options.

Dans le domaine des bracelets intelligents, Xiaomi reste en tête de tous les fabricants, surtout en termes de ventes. Son premier Mi Band s’est enfoncé dans le cœur de la moitié du monde. Cependant, HUAWEI se distingue depuis quelques années maintenant avec des modèles qui apportent le meilleur d’un bracelet et d’une montre intelligente dans un même appareil.

C’est le cas de la HUAWEI Band 8, que nous avons récemment analysée, et qui a beaucoup à dire sur ce marché. Son prix avoisine les 59 euros dans de nombreux stores, y compris Amazon ou le store officiel, et je vous la recommande par rapport au dernier Xiaomi Smart Band 7 Pro sorti en début d’année.

Achetez le meilleur bracelet bon marché de HUAWEI

Le HUAWEI Band 8 se distingue par son design ultrafin (8,99 mm d’épaisseur) et un écran Amoled sans bordure qui affiche non seulement des informations claires et détaillées, mais qui est également confortable (14 grammes sans bracelet) et discret à votre poignet. L’élégance transcende l’apparence extérieure et devient une expérience d’utilisation exceptionnelle.

Personnalisez votre expérience avec le HUAWEI Band 8 au maximum. Choisissez parmi plus de 10 000 cadrans de montre sophistiqués ou configurez l’écran en mode always-on-display (AOD) pour être toujours informé de vos notifications et des données importantes.

Ce bracelet se charge complètement en seulement 45 minutes, ce qui est 30% plus rapide que les modèles précédents. De plus, une charge rapide de cinq minutes vous offre deux jours d’utilisation complète. Avec une charge complète, le bracelet peut durer jusqu’à 14 jours, ou jusqu’à 9 jours dans des conditions d’utilisation plus intenses.

Avec 100 modes d’entraînement à votre disposition, le HUAWEI Band 8 vous accompagnera dans toute activité physique que vous choisirez. Il reconnaîtra automatiquement lorsque vous courez ou marchez, vous fournissant des informations précises sur vos séances d’entraînement.

Il intègre également un algorithme d’IA amélioré qui suit précisément votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24. De plus, il vous alerte immédiatement en cas de donnée anormale dans les mesures, y compris celles de l’oxygène dans le sang, afin que vous puissiez prendre soin de votre santé de manière efficace.

Et si vous êtes intéressé par la façon dont vous dormez chaque nuit, avec le système HUAWEI TruSleep 3.0, ce bracelet enregistre chaque seconde de votre sommeil. Ainsi, il vous fournit des outils et des conseils précieux pour améliorer la qualité de votre sommeil. Dormez bien chaque nuit et réveillez-vous rafraîchi pour affronter la journée.

➡️ Voir l’offre HUAWEI Band 8

Que vous optiez pour cette huitième génération du HUAWEI Band ou que vous optiez pour le HUAWEI Band 7 en promotion, vous ferez un excellent choix. Enregistrez facilement et efficacement vos pas et vos données de santé pour vous améliorer progressivement au fil du temps dans vos routines quotidiennes et vos entraînements.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Ce Xiaomi de milieu de gamme pas cher est incroyable : je l’ai essayé et c’est un excellent achat

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :