La taille compte : une vague de télévisions géantes arrive et nous ne pouvons rien y faire

Il est courant sur le marché actuel de trouver des téléviseurs intelligents de 50, 55 ou 65 pouces. Il y a des smart TV de 75 pouces, mais elles sont déjà considérées comme des écrans de grande taille avec un public plus restreint. Il semble que bientôt ces 75 pouces, voire plus, deviendront la norme, car une vague de télévisions gigantesques d’une taille pouvant atteindre même les 100 pouces est à venir, comme un projecteur.

Samsung, la marque la plus populaire sur le marché des téléviseurs, vient de présenter une nouvelle super-télé de 98 pouces, résolution 4K et un prix de 40 000 dollars. Bien que ce lancement soit très remarquable en France, la réalité est que dans des pays comme la Corée du Sud, il est de plus en plus courant d’opter pour des téléviseurs avec des écrans de 85 pouces, voire plus, selon ce que rapporte SamMobile. Donc, si vous aimez les smart TV géantes, vous êtes chanceux, mais nous vous avertissons que leur prix les rend inaccessibles pour toutes les bourses.

La tendance de la taille des téléviseurs est en plein changement

Le marché des téléviseurs intelligents est en plein changement, avec un succès croissant des modèles haut de gamme avec des écrans géants. La meilleure stratégie pour comprendre ce qui se passe est d’analyser les données de vente de Samsung, la marque la plus populaire en ce qui concerne les téléviseurs. Selon une étude réalisée par Omdia et rapportée par Samsung lui-même sur son site web, la marque est la plus grande vendeuse de téléviseurs depuis 17 ans consécutifs dans le monde entier.

D’après les données recueillies de janvier à juillet de cette année 2023, la vente de smart TV de 85 pouces ou plus a augmenté presque deux fois plus rapidement. Cette croissance se maintiendra tout au long de l’année, car Omdia estime que 1 télévision sur 3 vendues aura une taille de 85 pouces ou plus. Il convient de préciser que ces données sont basées sur le marché coréen, bien qu’il soit prévu qu’elles soient bientôt similaires sur le marché mondial.

Comme l’explique SamMobile, l’intérêt pour les téléviseurs de grande taille pour profiter pleinement du contenu multimédia immersif et des diffusions sportives a augmenté en Corée du Sud. Pour susciter l’intérêt des utilisateurs du pays, Samsung a prévu une campagne de promotion de ces téléviseurs de grande taille qui aura lieu du 1er au 30 septembre.

Compte tenu du changement de tendance et de la rentabilité économique du marché haut de gamme, Samsung s’est concentré sur ce segment pour stimuler la vente de téléviseurs de dimensions gigantesques. C’est avantageux sur le plan économique car ces smart TV n’ont pas un prix abordable pour tous. Par exemple, dans la boutique officielle de Samsung, nous trouvons le Samsung TV QN90 Neo QLED de 98 pouces pour un prix de vente recommandé de 12 999 euros.

Cependant, malgré leur prix élevé, il semble que les utilisateurs soient de plus en plus intéressés par l’achat de téléviseurs dépassant même les 85 pouces de taille. C’est pourquoi d’autres marques comme Sony et LG proposent également dans leurs catalogues ces gigantesques smart TV qui domineront bientôt le marché.

